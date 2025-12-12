A Secretaria de Saúde de Franca anunciou a abertura de um novo processo seletivo voltado para a formação de médicos. A partir da próxima segunda-feira, 15 de dezembro, estarão abertas as inscrições para o Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, credenciado pelo MEC (Ministério da Educação).

O edital completo foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, 11. A iniciativa visa preencher duas vagas para residentes (R1), com duração de dois anos de especialização.

A secretária municipal de Saúde, Waléria Mascarenhas, ressaltou o valor da iniciativa para o sistema público. "A Residência Médica contribui para o aprendizado desses profissionais, para que tenham a vivência da rede municipal e exerçam seu ofício", afirmou.

Prazos e como se inscrever