A Secretaria de Saúde de Franca anunciou a abertura de um novo processo seletivo voltado para a formação de médicos. A partir da próxima segunda-feira, 15 de dezembro, estarão abertas as inscrições para o Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, credenciado pelo MEC (Ministério da Educação).
O edital completo foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, 11. A iniciativa visa preencher duas vagas para residentes (R1), com duração de dois anos de especialização.
A secretária municipal de Saúde, Waléria Mascarenhas, ressaltou o valor da iniciativa para o sistema público. "A Residência Médica contribui para o aprendizado desses profissionais, para que tenham a vivência da rede municipal e exerçam seu ofício", afirmou.
Prazos e como se inscrever
Os médicos interessados têm até as 23h59 do dia 14 de janeiro de 2026 para garantir a participação. Todo o processo é online.
Para se inscrever, o candidato deve acessar o site da Prefeitura de Franca e buscar pela área de Serviços - Concurso Público/Processo Seletivo, preencher os campos e imprimir o protocolo.
É necessário ter concluído o curso de Medicina (reconhecido pelo MEC) ou ter previsão de conclusão até a data da matrícula. Diplomas estrangeiros devem estar revalidados.
Prova: peso de 90%
A seleção será dividida em duas etapas: prova objetiva e análise curricular.
- Prova Objetiva (Peso 90%): marcada para o dia 30 de janeiro, às 8h, no CEFAP (Centro de Formação e Aperfeiçoamento Profissional). Serão 50 questões, abrangendo clínica médica, cirurgia geral, ginecologia/obstetrícia, pediatria e medicina preventiva/social.
- Análise de currículo (peso 10%): avaliação da trajetória acadêmica e profissional.
Cronograma final
Para quem for aprovado, o início das atividades está previsto para logo após o Carnaval de 2026. Confira as datas-chave:
- Divulgação do gabarito: 31 de janeiro;
- Resultado da prova e currículo: 4 de fevereiro (a partir das 10h);
- Resultado final: 7 de fevereiro;
- Matrículas: A partir de 9 de fevereiro;
- Início do programa: 3 de março de 2026.
