A Prefeitura de Franca anunciou investimentos no total de cerca de R$ 39 milhões em obras de prevenção a enchentes nos córregos da cidade. Três editais foram publicados no Diário Oficial do Município dessa quinta-feira, 11, com licitações abertas a empresas especializadas para execução de serviços como drenagem, aprofundamento e alargamento de canal nos córregos Cubatão, Bagres - ambos cortam a parte central da cidade - e Engenho Queimado, localizado na zona oeste.
A licitação – menor valor – para as obras no córrego Cubatão, nas proximidades do viaduto Dona Quita, é de R$ R$ 10.968.259,63. Para o córrego dos Bagres, na altura da avenida antônio Barbosa Filho, o valor é de R$ 24.789.222,77. E para o Engenho Queimado, o investimento é de R$ 3.332.270,60.
As empresas interessadas nas obras próximas ao Dona Quita poderão enviar propostas até 9h30 do dia 15 de janeiro. Para o Bagres, a licitação vai até 9h30 de 13 de janeiro. Já o prazo para envio das propostas para o Engenho Queimado vai até 9h30 de 14 de janeiro.
Essas localidades sofrem com alagamentos históricos na época de chuvas fortes. Os recursos são oriundos de programas do Governo Federal e do próprio município. “São importantes para melhorar a fluidez do trânsito, garantir segurança viária e melhorar nossa cidade cada dia mais, modernizando a infraestrutura urbana, prevenir enchentes e assegurar melhor qualidade de vida para a população de Franca”, disse o prefeito Alexandre Ferreira (MDB).
Os editais completos estão disponíveis no Portal de Compras Públicas, através do link www.portaldecompraspublicas.com.br/.
