A Prefeitura de Franca anunciou investimentos no total de cerca de R$ 39 milhões em obras de prevenção a enchentes nos córregos da cidade. Três editais foram publicados no Diário Oficial do Município dessa quinta-feira, 11, com licitações abertas a empresas especializadas para execução de serviços como drenagem, aprofundamento e alargamento de canal nos córregos Cubatão, Bagres - ambos cortam a parte central da cidade - e Engenho Queimado, localizado na zona oeste.

A licitação – menor valor – para as obras no córrego Cubatão, nas proximidades do viaduto Dona Quita, é de R$ R$ 10.968.259,63. Para o córrego dos Bagres, na altura da avenida antônio Barbosa Filho, o valor é de R$ 24.789.222,77. E para o Engenho Queimado, o investimento é de R$ 3.332.270,60.

As empresas interessadas nas obras próximas ao Dona Quita poderão enviar propostas até 9h30 do dia 15 de janeiro. Para o Bagres, a licitação vai até 9h30 de 13 de janeiro. Já o prazo para envio das propostas para o Engenho Queimado vai até 9h30 de 14 de janeiro.