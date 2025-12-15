Os principais destinos continuam concentrados no continente americano e, sobretudo, na Europa. Os Estados Unidos seguem na liderança, absorvendo 18,2% das vendas. Na sequência, aparecem três países europeus que, juntos, representam mais de um terço de toda a pauta exportadora: Alemanha (12,1%), França (11,4%) e Itália (11,1%). Outros mercados relevantes incluem México (5,8%), Austrália (4,2%) e Letônia (3,6%), além de parceiros sul-americanos como Argentina, Colômbia, Equador e Paraguai.

As exportações somaram US$ 24,8 milhões no mês, alta de 19,2% em comparação com novembro de 2024. A performance reafirma a competitividade dos produtos francanos no mercado internacional, especialmente em setores como calçados, componentes industriais e, principalmente, café da Alta Mogiana, produto que mantém demanda crescente no exterior.

Franca encerrou novembro de 2025 com um dos melhores resultados de comércio exterior dos últimos meses. O município, considerado polo industrial e comercial do interior paulista, registrou um crescimento robusto das exportações e consolidou um superávit expressivo, segundo dados oficiais do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

A pauta de exportação de Franca em novembro deste ano demonstra uma concentração em três grupos principais, que juntos representam a vasta maioria das vendas externas da cidade. O primeiro grupo, Produtos do Reino Vegetal, domina com 64,0% do total. O segundo, Calçados, Chapéus e Artefatos de Uso Semelhante, etc., é responsável por 15,4%. O terceiro principal grupo, Peptonas e seus derivados; outras matérias proteicas e seus derivados; pó de peles, contribui com 8,2%. É notável a importância da indústria coureiro-calçadista e o processamento de subprodutos animais para a economia local, além do tradicional setor agrícola. Outras categorias, como Peles, Couros, Peletaria e Obras Destas Matérias, etc. (3,3%), e Madeira, Carvão Vegetal e Obras de Madeira (1,1%), mostram uma diversificação, ainda que em menor escala.

O café

O café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção é o grande protagonista das exportações de Franca, respondendo por esmagadores 64,0% de toda a receita de vendas externas da cidade no período. Essa fatia majoritária confirma a vocação histórica e a dependência da economia local em relação ao sucesso do seu café no mercado internacional. A estabilidade ou o crescimento desse percentual é crucial para garantir o superávit comercial da cidade.

O trader de café do Grupo WLC, Tom Bueno de Camargo, explica que o desempenho da cidade está diretamente ligado à força dos cafés especiais da região. “A nossa região, a Alta Mogiana, é conhecida mundialmente por produzir cafés finos e diferenciados. Nossa terra — essa combinação de clima, altitude e solo — nos coloca entre os melhores cafés do mundo”, afirma.