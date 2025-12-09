Uma motociclista ficou ferida após bater em um carro na noite desta terça-feira, 9, na rua Doutor Deomar Figueiredo, no Jardim Cambuí, na região Norte de Franca.

O acidente ocorreu em uma rua de mão dupla, em um trecho de curva, quando um dos veículos teria invadido a faixa contrária.

Com a batida, a motociclista foi arremessada e sofreu escoriações. Ela foi socorrida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e levada ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz".