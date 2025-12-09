10 de dezembro de 2025
ACIDENTE

Motociclista fica ferida em batida no Jardim Cambuí

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
GCN
Moto envolvida em acidente no Jardim Cambuí, em Franca
Moto envolvida em acidente no Jardim Cambuí, em Franca

Uma motociclista ficou ferida após bater em um carro na noite desta terça-feira, 9, na rua Doutor Deomar Figueiredo, no Jardim Cambuí, na região Norte de Franca.

O acidente ocorreu em uma rua de mão dupla, em um trecho de curva, quando um dos veículos teria invadido a faixa contrária.

Com a batida, a motociclista foi arremessada e sofreu escoriações. Ela foi socorrida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e levada ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz".

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

