Uma motociclista ficou ferida após bater em um carro na noite desta terça-feira, 9, na rua Doutor Deomar Figueiredo, no Jardim Cambuí, na região Norte de Franca.
O acidente ocorreu em uma rua de mão dupla, em um trecho de curva, quando um dos veículos teria invadido a faixa contrária.
Com a batida, a motociclista foi arremessada e sofreu escoriações. Ela foi socorrida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e levada ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz".
Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.