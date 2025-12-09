Uma moradora de Franca teve a vida transformada no último domingo, 7. Rosana Soares Tibúrcio, que reside no bairro Vila Nova, foi a ganhadora do prêmio principal do Hiper Saúde Ribeirão Preto, faturando sozinha a quantia de R$ 1 milhão.
A sorte sorriu para Rosana através do título número 000.235.758, adquirido no ponto de venda Banca Dompieri. O investimento para a mudança de vida foi pequeno: a cartela custou apenas R$ 30,00.
Conforto para a família
A vitória foi celebrada nas redes sociais e a entrega simbólica do cheque já foi realizada. Emocionada com a conquista milionária, a ganhadora destacou seus planos para o futuro imediato. "Estou muito feliz, vou poder proporcionar mais conforto para minha família", declarou Rosana ao receber a notícia.
Sorte e solidariedade
O Hiper Saúde Ribeirão é um título de capitalização de pagamento único. Além de distribuir prêmios em dinheiro, carros e motocicletas, a iniciativa tem caráter social.
Parte da arrecadação com a venda das cartelas é revertida para o Hospital de Câncer de Ribeirão Preto. A instituição é referência na área e presta atendimento gratuito e especializado a pacientes de toda a região, dependendo dessas doações para manter a qualidade dos serviços.
As dezenas da sorte
Confira os números sorteados no 4º prêmio que garantiram a vitória da francana:
02 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 17 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 31 - 34 - 35 - 38 - 39 - 41 - 42 - 44 - 45 - 47 48 - 49 - 50 - 53 - 57 - 58 - 59
Antes do sorteio principal, a edição do Hiper Saúde também premiou apostadores de outras cidades:
- 1º sorteio: R$ 10 mil
- 2º sorteio: R$ 20 mil
- 3º sorteio: R$ 30 mil
Também foram sorteados R$1.500,00 para 40 pessoas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.