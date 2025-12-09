Uma moradora de Franca teve a vida transformada no último domingo, 7. Rosana Soares Tibúrcio, que reside no bairro Vila Nova, foi a ganhadora do prêmio principal do Hiper Saúde Ribeirão Preto, faturando sozinha a quantia de R$ 1 milhão.

A sorte sorriu para Rosana através do título número 000.235.758, adquirido no ponto de venda Banca Dompieri. O investimento para a mudança de vida foi pequeno: a cartela custou apenas R$ 30,00.

Conforto para a família

A vitória foi celebrada nas redes sociais e a entrega simbólica do cheque já foi realizada. Emocionada com a conquista milionária, a ganhadora destacou seus planos para o futuro imediato. "Estou muito feliz, vou poder proporcionar mais conforto para minha família", declarou Rosana ao receber a notícia.

Sorte e solidariedade