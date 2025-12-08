A Polícia Federal deflagrou a Operação Luxemburgo na manhã desta segunda-feira, 8, que mira um esquema de tráfico internacional de drogas realizado por meio de remessas postais de Franca. O suspeito responderá ao caso em liberdade.
Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão — dois em Franca e um em Batatais — após as investigações apontarem que um empresário usava suas próprias empresas para enviar, de forma ilegal, medicamentos para emagrecimento com substâncias proibidas e controladas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para Luxemburgo, na Europa.
Segundo a Polícia Federal, os produtos eram manipulados, encapsulados e enviados como se fossem suplementos comuns para perda de peso, ocultando as substâncias irregulares.
Na operação, policiais apreenderam celulares, computadores e documentos, que agora serão submetidos a perícia técnica para aprofundar a investigação.
O suspeito, que não foi preso, deverá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, cometido por meio dos Correios. A identidade dele não foi divulgada.
