A Polícia Federal deflagrou a Operação Luxemburgo na manhã desta segunda-feira, 8, que mira um esquema de tráfico internacional de drogas realizado por meio de remessas postais de Franca. O suspeito responderá ao caso em liberdade.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão — dois em Franca e um em Batatais — após as investigações apontarem que um empresário usava suas próprias empresas para enviar, de forma ilegal, medicamentos para emagrecimento com substâncias proibidas e controladas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para Luxemburgo, na Europa.

Segundo a Polícia Federal, os produtos eram manipulados, encapsulados e enviados como se fossem suplementos comuns para perda de peso, ocultando as substâncias irregulares.