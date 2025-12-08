Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de Tiago Jerônimo de Souza, suspeito de ter cometido um homicídio em Restinga, na região de Franca. A ação ocorreu nesta segunda-feira, 8, na área rural da Vicinal Aparecida Moreira Basso, região da Fazenda São João, onde o homem estava escondido.
O caso investigado teve início quando a vítima, baleada três vezes, foi internada em estado grave. Após nove dias de internação, ela não resistiu aos ferimentos e morreu, configurando o crime de homicídio. A investigação apontou Tiago como suspeito da autoria dos disparos.
A equipe policial recebeu informações de que o suspeito estaria vivendo na Fazenda São João e que haveria armas de fogo no imóvel. Diante disso, o Comando de Grupo Patrulha 05 organizou uma operação conjunta com as demais viaturas da 5ª Companhia para realizar o cerco.
Assim que os policiais adentraram a área, Tiago foi avistado e imediatamente abordado. Durante revista pessoal, nada ilícito foi encontrado. Os policiais também realizaram buscas minuciosas por toda a área perimetral da propriedade, mas nenhuma arma de fogo foi localizada.
Após a abordagem, Tiago foi cientificado sobre a existência de um mandado de prisão preventiva contra ele, expedido pelo crime de homicídio. Ele recebeu voz de prisão, foi algemado conforme protocolo e conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.
