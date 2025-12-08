08 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
CAPTURADO

Suspeito de matar homem a tiros é preso em Restinga

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Polícia Civil
Tiago Jerônimo de Souza, suspeito de ter cometido um homicídio em Restinga
Tiago Jerônimo de Souza, suspeito de ter cometido um homicídio em Restinga

Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de Tiago Jerônimo de Souza, suspeito de ter cometido um homicídio em Restinga, na região de Franca. A ação ocorreu nesta segunda-feira, 8, na área rural da Vicinal Aparecida Moreira Basso, região da Fazenda São João, onde o homem estava escondido.

O caso investigado teve início quando a vítima, baleada três vezes, foi internada em estado grave. Após nove dias de internação, ela não resistiu aos ferimentos e morreu, configurando o crime de homicídio. A investigação apontou Tiago como suspeito da autoria dos disparos.

Leia mais: Homem invade casa e dispara 3 vezes contra rival por ciúmes da ex

A equipe policial recebeu informações de que o suspeito estaria vivendo na Fazenda São João e que haveria armas de fogo no imóvel. Diante disso, o Comando de Grupo Patrulha 05 organizou uma operação conjunta com as demais viaturas da 5ª Companhia para realizar o cerco.

Assim que os policiais adentraram a área, Tiago foi avistado e imediatamente abordado. Durante revista pessoal, nada ilícito foi encontrado. Os policiais também realizaram buscas minuciosas por toda a área perimetral da propriedade, mas nenhuma arma de fogo foi localizada.

Após a abordagem, Tiago foi cientificado sobre a existência de um mandado de prisão preventiva contra ele, expedido pelo crime de homicídio. Ele recebeu voz de prisão, foi algemado conforme protocolo e conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários