Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de Tiago Jerônimo de Souza, suspeito de ter cometido um homicídio em Restinga, na região de Franca. A ação ocorreu nesta segunda-feira, 8, na área rural da Vicinal Aparecida Moreira Basso, região da Fazenda São João, onde o homem estava escondido.

O caso investigado teve início quando a vítima, baleada três vezes, foi internada em estado grave. Após nove dias de internação, ela não resistiu aos ferimentos e morreu, configurando o crime de homicídio. A investigação apontou Tiago como suspeito da autoria dos disparos.

Leia mais: Homem invade casa e dispara 3 vezes contra rival por ciúmes da ex