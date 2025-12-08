A música sertaneja está de luto pela morte do cantor Mauri Lima, de 55 anos, que fazia dupla com Maurício e era irmão de Chitãozinho e Xororó. Ele morreu nesse domingo, 7, em um acidente na rodovia Régis Bittencourt, no km 372,7, sentido São Paulo (SP). A dupla seguia para cumprir uma agenda de shows em Curitiba (PR).
Segundo informações do G1, além de Mauri, outro integrante da equipe também morreu na colisão, que envolveu um caminhão, uma van e uma caminhonete. Mauri já morou em Franca.
Passagem por Franca
Mauri morou em Franca em 2016, no Jardim Ângela Rosa, na região Sul da cidade. Quando não estava em shows, também passava parte do tempo em um sítio em Patrocínio Paulista. Naquele período, ele, a mulher e os dois filhos — Maury Lima e Beatriz Lima — escolheram Franca como nova morada.
Natural de Mauá (SP), o cantor já havia vivido alguns anos em Campinas (SP) e, por 14 anos, na capital paulista. A mudança para Franca ocorreu porque a mulher tinha familiares na região e pela busca de uma vida mais tranquila, longe da correria das metrópoles.
Durante o período na cidade, Mauri mantinha um projeto musical com o filho, além da dupla com Maurício.
Em entrevista na época ao portal GCN, ele falou sobre a mudança. "Há algum tempo queríamos uma vida mais tranquila. Em julho de 2016, minha mulher decidiu passar as férias aqui e já em agosto nos mudamos para o sítio que ocupamos hoje", disse, em matéria publicada em janeiro daquele ano.
Ele também comentou sobre o desejo de viver no interior. "A estrada, com o tempo, acaba ficando cansativa. Nasci no interior de São Paulo, mas vivi muitos anos na capital. Queria uma vida mais tranquila, poder tomar sorvete na praça, correr com minha filha, conversar com os amigos tranquilamente, esquecer trânsito, e vislumbrei essa possibilidade aqui."
Quando Mauri chegou a Franca, afirmou que abriria um novo escritório na cidade para gerenciar a carreira do filho, Maury Lima.
Atualmente, segundo músicos da região, Mauri não morava mais em Franca e residia com a família em Indaiatuba (SP), na região de Campinas.
Nota oficial da família
Em publicação no Instagram, Chitãozinho e Xororó lamentaram a perda:
"É com profunda tristeza e enorme pesar que comunicamos o falecimento de Mauri Lima, irmão de Chitãozinho e Xororó, em um trágico acidente ocorrido na tarde deste domingo, 07 de dezembro.
O fato é muito recente e as informações ainda estão sendo apuradas e consolidadas, mas informamos que Maurício está fisicamente bem e sendo assistido. A família agradece o carinho e o entendimento de todos em se reservarem neste momento de profunda dor.
Atenciosamente, Equipe Ch&X."
Em suas últimas publicações nas redes sociais, Mauri mostrou que estava pronto para o show em Curitiba e compartilhou uma foto ao lado de outros artistas. Ele era casado com a apresentadora do SBT, Andrea Fabyanna.
