A música sertaneja está de luto pela morte do cantor Mauri Lima, de 55 anos, que fazia dupla com Maurício e era irmão de Chitãozinho e Xororó. Ele morreu nesse domingo, 7, em um acidente na rodovia Régis Bittencourt, no km 372,7, sentido São Paulo (SP). A dupla seguia para cumprir uma agenda de shows em Curitiba (PR).

Segundo informações do G1, além de Mauri, outro integrante da equipe também morreu na colisão, que envolveu um caminhão, uma van e uma caminhonete. Mauri já morou em Franca.

Passagem por Franca

Mauri morou em Franca em 2016, no Jardim Ângela Rosa, na região Sul da cidade. Quando não estava em shows, também passava parte do tempo em um sítio em Patrocínio Paulista. Naquele período, ele, a mulher e os dois filhos — Maury Lima e Beatriz Lima — escolheram Franca como nova morada.