Um morador de Franca, de 29 anos, encontrou Elize Matsunaga nas ruas da cidade, no último sábado, 6, enquanto ela passeava com seu cachorro e fez questão de registrar o momento. O vídeo foi publicado nas redes sociais do próprio jovem faz um dia e viralizou.
Bruno Ferrari, que diz ser fã declarado de Elize, não hesitou em pedir para tirar uma foto com ela. “Ela foi muito fofa e simpática”, destacou o rapaz.
O rapaz comentou que estava com a tia, no momento em que abordou a ex-detenta de Tremembé (SP).
Bruno afirmou nos vídeos que Elize estaria trabalhando vendendo roupinhas para pets na internet.
Condenação
Elize Matsunaga, condenada por matar e esquartejar o marido, o empresário Marcos Matsunaga, se mudou para Franca no dia 30 de maio de 2022, quando deixou o presídio de Tremembé e passou a cumprir em liberdade a pena pelo assassinato. Dez meses depois de se estabelecer em um bairro da zona Sul da cidade, ela passou a trabalhar como motorista de aplicativo e depois acabou largando a profissão devido à exposição.
Veja abaixo os vídeos do encontro:
