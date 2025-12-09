Um morador de Franca, de 29 anos, encontrou Elize Matsunaga nas ruas da cidade, no último sábado, 6, enquanto ela passeava com seu cachorro e fez questão de registrar o momento. O vídeo foi publicado nas redes sociais do próprio jovem faz um dia e viralizou.

Bruno Ferrari, que diz ser fã declarado de Elize, não hesitou em pedir para tirar uma foto com ela. “Ela foi muito fofa e simpática”, destacou o rapaz.

O rapaz comentou que estava com a tia, no momento em que abordou a ex-detenta de Tremembé (SP).