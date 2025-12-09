O ginásio “Pedrocão”, em Franca, recebeu nesta terça-feira, 9, o Projeto Anderson Varejão Cavs, iniciativa que vem transformando quadras, comunidades e jovens atletas pelo país. O evento atraiu fãs, famílias, treinadores e, principalmente, crianças, que demonstravam no olhar a mistura de encanto e inspiração ao ver de perto o pivô brasileiro que fez carreira na NBA (National Basketball Association).
A ação faz parte da parceria entre o ídolo e o Cleveland Cavaliers, franquia onde Varejão jogou e atua como embaixador global, aproximando a cultura do basquete norte-americano ao Brasil. “É trazer para os apaixonados esse esporte que sou apaixonado”, diz Varejão, emocionado em Franca.
Durante o encontro, Anderson Varejão falou sobre a proposta do projeto, reforçando valores, responsabilidade social e sua relação especial com o país. “O projeto no Brasil foi a maneira que eu, junto com o Cavs, encontrei de devolver um pouco para o basquetebol brasileiro; é vir ao Brasil e proporcionar às comunidades que têm necessidade de uma estrutura melhor, fazer eventos de basquete, festivais, clínicas e poder passar um pouco do que é lá fora para os que são apaixonados por esse esporte que a gente é apaixonado.”
Segundo o ex-jogador, o projeto já reformou cinco quadras pelo país. “Estamos fazendo várias atividades, vários eventos de basquete, trazendo um pouco da cultura do basquete de lá e do que a gente faz lá aqui para o Brasil, e eu espero que essa passagem aqui em Franca seja a primeira de muitas.”
O astro deixou no ar a possibilidade de trazer novidades no futuro. “Quem sabe a gente volta aí com mais novidades em breve, né?”
Sucesso entre a garotada
O ex-jogador conversou com a garotada e ensinou técnicas do esporte, como a mecânica do arremesso. Crianças e adolescentes também fizeram circuitos na quadra, treinaram arremessos e participaram de outras atividades.
O entusiasmo das crianças mostrava a importância do momento. Após as atividades, João Matheus, de 12 anos, disse que foi um dia muito bom. “Foi muito bom. Achei divertido, as brincadeiras que fizemos foram bem legais.”
As crianças exibiam as camisetas autografadas e tiravam fotos para registrar o momento.
“Franca me abraçou”
O ex-jogador foi formado no Franca Basquete e não escondeu seu carinho pela cidade e pela população. “Franca me abraçou. Eu tinha 16 anos de idade, e não só dentro da quadra, mas fora dela também. Eu tenho muitos amigos aqui em Franca, que fiz durante o tempo em que vivi aqui. Sou muito grato, grato a todos.”
“Todos que me ajudaram sabem a importância que tiveram para minha carreira, para minha vida, para minha história. Então, só tenho a agradecer e espero que eu possa ver a maioria deles agora nessa minha passagem aqui”, finalizou.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.