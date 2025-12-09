O ginásio “Pedrocão”, em Franca, recebeu nesta terça-feira, 9, o Projeto Anderson Varejão Cavs, iniciativa que vem transformando quadras, comunidades e jovens atletas pelo país. O evento atraiu fãs, famílias, treinadores e, principalmente, crianças, que demonstravam no olhar a mistura de encanto e inspiração ao ver de perto o pivô brasileiro que fez carreira na NBA (National Basketball Association).

A ação faz parte da parceria entre o ídolo e o Cleveland Cavaliers, franquia onde Varejão jogou e atua como embaixador global, aproximando a cultura do basquete norte-americano ao Brasil. “É trazer para os apaixonados esse esporte que sou apaixonado”, diz Varejão, emocionado em Franca.

Durante o encontro, Anderson Varejão falou sobre a proposta do projeto, reforçando valores, responsabilidade social e sua relação especial com o país. “O projeto no Brasil foi a maneira que eu, junto com o Cavs, encontrei de devolver um pouco para o basquetebol brasileiro; é vir ao Brasil e proporcionar às comunidades que têm necessidade de uma estrutura melhor, fazer eventos de basquete, festivais, clínicas e poder passar um pouco do que é lá fora para os que são apaixonados por esse esporte que a gente é apaixonado.”