O programa Emprega Franca está com 239 vagas abertas nesta terça-feira, 9, para diferentes áreas de prestação de serviços. As oportunidades exigem, no mínimo, ensino fundamental completo e, na maioria dos casos, não pedem experiência prévia.

Entre os destaques estão 35 vagas para motoristas de ônibus na empresa vencedora da licitação do transporte coletivo, que assume o serviço na cidade a partir de 2025. Também há postos para atendente de telemarketing, atendente de loja, balconista, cuidador de idoso, eletricista, encanador, fiscal de loja, pedreiro, porteiro, vendedor e jovem aprendiz.

Os interessados podem consultar todas as oportunidades no site da Prefeitura ou comparecer pessoalmente à sede do programa, que funciona em prédio anexo à Rodoviária, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, Residencial Baldassari.