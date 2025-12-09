A Prefeitura de Franca recebeu, nesta terça-feira, 9, duas novas ambulâncias de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para reforçar o atendimento de urgência e emergência no município. A entrega aconteceu no período da tarde e contou com a presença do prefeito Alexandre Ferreira (MDB), da secretária Municipal de Saúde, Waléria Mascarenhas, e de vereadores.
Segundo a Prefeitura, os veículos foram adquiridos por meio de emendas parlamentares e estão avaliados em quase R$ 450 mil. As novas UTIs móveis serão destinadas ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz” e à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, principalmente para remoções de pacientes até unidades hospitalares da cidade.
A secretária de Saúde destacou a importância do reforço na frota. "Com isso, será possível proporcionar mais comodidade, segurança e estabilidade aos pacientes", afirmou Waléria Mascarenhas.
Os veículos chegam equipados com monitor multiparâmetro, respirador, desfibrilador, maca especial, oxigenoterapia e outros aparelhos essenciais para atendimentos de maior complexidade.
Desde 2021, a Prefeitura afirma ter adquirido 11 ambulâncias para a rede municipal, sendo três de UTI, totalizando a expansão da frota destinada ao atendimento de ocorrências de urgência e emergência na cidade.
