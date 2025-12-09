A Banda Amigos.com, um dos nomes mais tradicionais do pagode em Franca, foi convidada para uma participação especial no cruzeiro do cantor Gusttavo Lima, um dos principais artistas da música sertaneja no Brasil. O grupo embarca no dia 10 de dezembro, no porto de Santos, e se apresenta durante toda a programação do navio, que passará por Angra dos Reis e Búzios, retornando a Santos no dia 13.

Além do anfitrião Gusttavo Lima, o cruzeiro reunirá grandes atrações como Hugo e Guilherme, João Bosco e Vinícius, Lauana Prado, Bruno e Denner, Os Cara do Arrocha, Dubdogz, KVSH e DJ Henrico.

A participação da banda francana foi articulada por Luciano Lima, irmão do sertanejo, e que tem lanços com a região de Franca, além de ser casado com uma francana. Amigos.com fará shows nos três dias, levando ao público uma mistura de pagode, brasilidades e a energia que marca a trajetória do trio.