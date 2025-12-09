A Banda Amigos.com, um dos nomes mais tradicionais do pagode em Franca, foi convidada para uma participação especial no cruzeiro do cantor Gusttavo Lima, um dos principais artistas da música sertaneja no Brasil. O grupo embarca no dia 10 de dezembro, no porto de Santos, e se apresenta durante toda a programação do navio, que passará por Angra dos Reis e Búzios, retornando a Santos no dia 13.
Além do anfitrião Gusttavo Lima, o cruzeiro reunirá grandes atrações como Hugo e Guilherme, João Bosco e Vinícius, Lauana Prado, Bruno e Denner, Os Cara do Arrocha, Dubdogz, KVSH e DJ Henrico.
A participação da banda francana foi articulada por Luciano Lima, irmão do sertanejo, e que tem lanços com a região de Franca, além de ser casado com uma francana. Amigos.com fará shows nos três dias, levando ao público uma mistura de pagode, brasilidades e a energia que marca a trajetória do trio.
Com 20 anos de estrada, a banda celebra o convite como um dos momentos mais importantes de sua história.
“Apresentar-nos no cruzeiro do Gusttavo Lima é aquela mistura de honra, felicidade e friozinho na barriga gostoso. Pra gente, é mais do que um show: é a chance de levar o nosso som pra um público gigante, vibrante e que vive música com intensidade. A expectativa está lá em cima! Vamos chegar com o coração cheio, preparados para fazer uma entrega inesquecível. É um momento que marca a nossa trajetória, mostra o quanto estamos crescendo e abre portas que sempre sonhamos em atravessar. É oportunidade, é reconhecimento!", afirma Marcio Adriano, produtor da banda há duas décadas.
Fundada em 2004, o grupo Amigos.com é formado por Serginho, Dudu e Carlinhos e se consolidou ao longo dos anos como um dos grupos representantes do pagode em Franca. O trio mantém uma identidade musical marcada pela mistura contagiante de ritmos, alegria e muito swing, além de apresentações que valorizam a interação direta com o público.
