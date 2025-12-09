A Prefeitura de Restinga, cidade vizinha a Franca, abriu as portas para quem busca uma oportunidade no serviço público. O município lançou um edital de concurso com vagas para diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade, oferecendo salários que chegam a R$ 8,2 mil.
Ao todo, o processo seletivo disponibiliza mais de 60 vagas, sendo 12 para contratação imediata e 56 destinadas à formação de cadastro reserva.
Prazos e provas
Os interessados não podem perder tempo. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Ibepp, até o dia 29 de dezembro.
A aplicação da prova objetiva já tem data marcada para o dia 18 de janeiro, exigindo preparação imediata dos candidatos. Mais detalhes e o edital completo podem ser consultados no Diário Oficial ou no site da organizadora.
Confira as vagas e taxas por nível
As oportunidades abrangem desde o ensino fundamental até o superior, com taxas de inscrição variando conforme o cargo. Veja a distribuição:
Nível fundamental
- Cargos: agente sanitário, auxiliar de enfermagem, auxiliar de nutrição, coveiro, cozinheira, encarregado de máquina, fiscal municipal, operador de máquina, pedreiro, mecânico, monitor de transporte escolar, motorista, auxiliar de campo e zelador.
- Salários: de R$ 1,5 mil a R$ 2,2 mil.
- Taxa de inscrição: R$ 47,80.
Nível médio e técnico
- Cargos: agente administrativo (técnico), agente comunitário de saúde, agente controlador de vetores, agente de serviços escolares, ajudante de serviços gerais, almoxarife, atendente, auxiliar de biblioteca, encarregado do setor pessoal, escriturário, monitor, secretário escolar, secretário executivo e auxiliar de dentista.
- Salários: de R$ 1,5 mil a R$ 4,3 mil.
- Taxa de inscrição: R$ 67,80.
Nível superior
- Cargos: auxiliar de almoxarifado, engenheiro civil, fisioterapeuta, médico veterinário, assistente social, contador, nutricionista, dentista, controle interno, professor (diversas disciplinas), coordenador pedagógico, diretor de escola, procurador jurídico, engenheiro agrônomo, médico especialista e médico plantonista.
- Salários: De R$ 2,2 mil a R$ 8,2 mil.
- Taxa de inscrição: R$ 107,80.
