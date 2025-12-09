A Prefeitura de Restinga, cidade vizinha a Franca, abriu as portas para quem busca uma oportunidade no serviço público. O município lançou um edital de concurso com vagas para diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade, oferecendo salários que chegam a R$ 8,2 mil.

Ao todo, o processo seletivo disponibiliza mais de 60 vagas, sendo 12 para contratação imediata e 56 destinadas à formação de cadastro reserva.

Prazos e provas

Os interessados não podem perder tempo. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Ibepp, até o dia 29 de dezembro.