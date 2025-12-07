07 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
AJUDE E COMPARTILHE

Pai registra desaparecimento de filho de 34 anos em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Polícia Civil
Michel Eurípedes Silva de Almeida, de 34 anos
Michel Eurípedes Silva de Almeida, de 34 anos

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Michel Eurípedes Silva de Almeida, de 34 anos, ocorrido no dia 6 de novembro, em Franca. O caso foi registrado neste sábado, 6, na Central de Polícia Judiciária.

Segundo o boletim de ocorrência, o pai do jovem relatou que Michel saiu de casa no bairro Santa Cruz por volta das 13h, sem levar pertences pessoais e não retornou desde então.

No momento em que foi visto pela última vez, ele vestia bermuda, camiseta e tênis branco, embora o familiar não tenha lembrado as cores das roupas.

Informações sobre o paradeiro de Michel podem ser repassadas para a polícia através do 190.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários