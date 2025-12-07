A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Michel Eurípedes Silva de Almeida, de 34 anos, ocorrido no dia 6 de novembro, em Franca. O caso foi registrado neste sábado, 6, na Central de Polícia Judiciária.

Segundo o boletim de ocorrência, o pai do jovem relatou que Michel saiu de casa no bairro Santa Cruz por volta das 13h, sem levar pertences pessoais e não retornou desde então.

No momento em que foi visto pela última vez, ele vestia bermuda, camiseta e tênis branco, embora o familiar não tenha lembrado as cores das roupas.