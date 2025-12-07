Franca será palco de uma edição especial do Circuito Sescoop/SP de Cultura, o espetáculo está marcado para 11 de dezembro, às 19h30, no Sesc Franca. A apresentação reúne o violão e a voz de Renato Teixeira com a força e a leveza orquestral da Orquestra Sinfônica de Heliópolis.



Uma combinação inusitada e com história



A Orquestra Sinfônica de Heliópolis, nascida na periferia paulistana, é reconhecida por seu papel social e cultural. Desde 1996, ela une jovens músicos e talentos de diferentes origens, provando que a música clássica pode (e deve) dialogar com a pluralidade social. Já Renato Teixeira é um nome consagrado da música popular e da tradição caipira brasileira - com décadas de carreira, seu repertório aborda raízes, memória afetiva e a brasilidade que ecoa com o violão, a viola e a poesia.

Quando esse universo da música popular se encontra com arranjos orquestrais, o resultado costuma ser uma experiência capaz de emocionar públicos diversos: da plateia clássica àqueles com alma sertaneja.



Cultura e solidariedade