Franca será palco de uma edição especial do Circuito Sescoop/SP de Cultura, o espetáculo está marcado para 11 de dezembro, às 19h30, no Sesc Franca. A apresentação reúne o violão e a voz de Renato Teixeira com a força e a leveza orquestral da Orquestra Sinfônica de Heliópolis.
Uma combinação inusitada e com história
A Orquestra Sinfônica de Heliópolis, nascida na periferia paulistana, é reconhecida por seu papel social e cultural. Desde 1996, ela une jovens músicos e talentos de diferentes origens, provando que a música clássica pode (e deve) dialogar com a pluralidade social. Já Renato Teixeira é um nome consagrado da música popular e da tradição caipira brasileira - com décadas de carreira, seu repertório aborda raízes, memória afetiva e a brasilidade que ecoa com o violão, a viola e a poesia.
Quando esse universo da música popular se encontra com arranjos orquestrais, o resultado costuma ser uma experiência capaz de emocionar públicos diversos: da plateia clássica àqueles com alma sertaneja.
Cultura e solidariedade
O Circuito Sescoop/SP de Cultura é um projeto que une cooperativismo, arte e consciência social. Em outras edições recentes, o evento reuniu habitantes de cidades como Bauru, Araçatuba e Assis, com entrada mediante doação de alimentos ou leite longa vida.
Em Franca, a lógica será parecida: os ingressos serão gratuitos, retirados no próprio Sesc uma hora antes do espetáculo (sujeito a lotação), e o público é convidado a contribuir com 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a entidades assistenciais da cidade.
Detalhes do evento
• Quando: 11 de dezembro, 19h30
• Onde: Sesc Franca
• Como conseguir ingresso: retirada no local — a partir de 18h30, conforme disponibilidade
• Entrada solidária: 1 kg de alimento não perecível
