Com a abertura do comércio em horário estendido e a estreia oficial do clima natalino, as ruas ficaram tomadas por famílias, casais e grupos de amigos encantados com a iluminação que, segundo muitas pessoas, superou todas as expectativas neste ano. Já os comerciantes, animados e esperançosos para o crescimento nas vendas.
As luzes coloridas refletiam nas vitrines, embalavam conversas e criavam aquela atmosfera típica que transforma dezembro em uma das épocas mais esperadas pelos francanos. Entre quem passeava e quem trabalhava, o sentimento era o mesmo: o Natal chegou iluminando mais forte em 2025.
Moradores comemoram: “Está incrível!”
A francana Juliana Quinberli Dias, 28 anos, que trabalha em um e-commerce, aproveitou o domingo ao lado do marido e da filha pequena. Para ela, a cidade acertou em cheio. “A iluminação deste ano superou minhas expectativas. Sempre venho, mesmo antes de ter minha filha, já tinha o costume de passear e curtir o clima de Natal. Agora com ela tudo fica ainda mais gostoso. Está incrível!”
Sentado em um banco da praça central, o aposentado Sílvio Antunes, de 69 anos, curtia a noite ao lado da companheira. Ele explicou que visitar o Centro em dezembro virou tradição:
“Estamos aqui curtindo esse clima gostoso. Sempre viemos e vamos continuar vindo. Hoje estamos só nós dois, mas vamos programar para trazer os netos. É um programa muito bom para fazer com a família.”
Ao seu lado, Maria de Fátima, 68 anos, sorria enquanto observava as luzes piscando. “É minha época favorita. Sempre esperamos pelas luzes. Este ano ficou bonito demais.”
A opinião deles refletia a de muitos que passeavam pelas ruas: um Natal mais brilhante, organizado e acolhedor.
Se para quem passeia o encanto é visual, para quem trabalha no comércio o brilho vem da expectativa de boas vendas. Dezembro é tradicionalmente o mês mais movimentado para as lojas do Centro, e os comerciantes sabem que os próximos dias serão intensos.
Patrícia Barbosa, 33 anos, vendedora em uma loja de roupas, resume o sentimento. “É um mês cansativo, não vou mentir. Mas é o mês em que mais vendemos, então temos que aproveitar. Neste primeiro domingo o pessoal vem mais para passear, mas nas últimas semanas a expectativa de vendas é ótima. Tomara que a gente venda muito!”
Já Arthur Henrique, de 21 anos, que trabalha em uma loja de tênis, vive seu primeiro fim de ano no Centro e não esconde a animação. “Meu primeiro ano nessa loucura boa. Acredito que será bem cansativo, são muitas horas, mas estou animado. Meu foco é vender muito e acho que essas semanas serão as melhores.”
Os lojistas apostam em um crescimento significativo até o Natal, impulsionado tanto pelo movimento noturno quanto pelos horários estendidos. Natal movimentado e cheio de boas sensações. Ao longo da noite, o que se via eram famílias tirando fotos, crianças encantadas com as luzes e adultos aproveitando para resolver os primeiros presentes da lista. A soma da decoração caprichada com o início das compras criou um cenário de alegria, nostalgia e esperança.
A expectativa é que, até o dia 25, o Centro de Franca receba milhares de pessoas diariamente — tanto para contemplar a beleza do Natal quanto para fortalecer o comércio local.
