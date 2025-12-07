Com a abertura do comércio em horário estendido e a estreia oficial do clima natalino, as ruas ficaram tomadas por famílias, casais e grupos de amigos encantados com a iluminação que, segundo muitas pessoas, superou todas as expectativas neste ano. Já os comerciantes, animados e esperançosos para o crescimento nas vendas.

As luzes coloridas refletiam nas vitrines, embalavam conversas e criavam aquela atmosfera típica que transforma dezembro em uma das épocas mais esperadas pelos francanos. Entre quem passeava e quem trabalhava, o sentimento era o mesmo: o Natal chegou iluminando mais forte em 2025.

Moradores comemoram: “Está incrível!”

A francana Juliana Quinberli Dias, 28 anos, que trabalha em um e-commerce, aproveitou o domingo ao lado do marido e da filha pequena. Para ela, a cidade acertou em cheio. “A iluminação deste ano superou minhas expectativas. Sempre venho, mesmo antes de ter minha filha, já tinha o costume de passear e curtir o clima de Natal. Agora com ela tudo fica ainda mais gostoso. Está incrível!”