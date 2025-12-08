Um carro perdeu o controle, bateu na traseira de um veículo estacionado e capotou na madrugada deste domingo, 7, no Centro de Miguelópolis, na região de Franca. Apesar do susto e dos danos materiais significativos, ninguém ficou ferido.
O condutor seguia pela via por volta das 3h quando, por razões ainda a serem esclarecidas, perdeu o controle da direção. O carro atingiu a traseira de um veículo que estava estacionado e, com o impacto, capotou imediatamente.
O acidente ocorreu próximo a um posto de combustíveis, onde pessoas presenciaram o momento do impacto. Assim que viram o carro capotado, correram para prestar ajuda ao motorista.
Antes mesmo da chegada das equipes de socorro, os moradores que estavam no posto conseguiram desvirar o carro e auxiliar o condutor a sair.
Apesar do susto e dos danos sofridos pelos veículos, o motorista não teve ferimentos graves. Ele estava consciente e foi atendido pela equipe de plantão do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que realizou os primeiros cuidados no local.
As circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle da direção ainda serão apuradas.
