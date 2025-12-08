Um carro perdeu o controle, bateu na traseira de um veículo estacionado e capotou na madrugada deste domingo, 7, no Centro de Miguelópolis, na região de Franca. Apesar do susto e dos danos materiais significativos, ninguém ficou ferido.

O condutor seguia pela via por volta das 3h quando, por razões ainda a serem esclarecidas, perdeu o controle da direção. O carro atingiu a traseira de um veículo que estava estacionado e, com o impacto, capotou imediatamente.

O acidente ocorreu próximo a um posto de combustíveis, onde pessoas presenciaram o momento do impacto. Assim que viram o carro capotado, correram para prestar ajuda ao motorista.