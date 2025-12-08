08 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ASSISTA

Carro bate em veículo estacionado e capota na região

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Câmeras de segurança
Carro capotado após acidente no Centro de Miguelópolis
Carro capotado após acidente no Centro de Miguelópolis

Um carro perdeu o controle, bateu na traseira de um veículo estacionado e capotou na madrugada deste domingo, 7, no Centro de Miguelópolis, na região de Franca. Apesar do susto e dos danos materiais significativos, ninguém ficou ferido.

O condutor seguia pela via por volta das 3h quando, por razões ainda a serem esclarecidas, perdeu o controle da direção. O carro atingiu a traseira de um veículo que estava estacionado e, com o impacto, capotou imediatamente.

O acidente ocorreu próximo a um posto de combustíveis, onde pessoas presenciaram o momento do impacto. Assim que viram o carro capotado, correram para prestar ajuda ao motorista.

Antes mesmo da chegada das equipes de socorro, os moradores que estavam no posto conseguiram desvirar o carro e auxiliar o condutor a sair.

Apesar do susto e dos danos sofridos pelos veículos, o motorista não teve ferimentos graves. Ele estava consciente e foi atendido pela equipe de plantão do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que realizou os primeiros cuidados no local.

As circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle da direção ainda serão apuradas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários