06 de dezembro de 2025
AGORA

Bombeiros localizam corpo de pedreiro em área de mata de Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
GCN
Corpo de Bombeiros neste sábado, 6, localizaram corpo de pedreiro
Corpo de Bombeiros neste sábado, 6, localizaram corpo de pedreiro

As buscas pelo pedreiro Luis Gustavo Morais, de 44 anos, chegaram a um desfecho triste neste sábado, 6. O Corpo de Bombeiros localizou o corpo do trabalhador no leito do córrego que divide os bairros Jardim Luiza e Jardim Pinheiros, na região Norte de Franca.

Luis estava desaparecido desde a última quarta-feira, 3. Equipes da corporação haviam iniciado oficialmente as buscas na sexta-feira, 5, percorrendo a mata. Durante a varredura neste sábado pelo curso d’água, os bombeiros encontraram o corpo no interior do córrego com o apoio de um drone.

O irmão da vítima, Luis Fernando, que acompanhou o trabalho da corporação desde o início da tarde, relatou anteriormente que o pedreiro havia saído de casa vestindo bermuda azul, blusa verde listrada e chapéu. A última imagem registrada mostrava Luis entrando na mata empurrando uma cariola.

Luis era divorciado e deixa uma filha. Ele morava com os pais. O homem tinha problemas com o uso de bebida alcoólica, mas nunca tinha desaparecido.

O irmão disse também que não entende os motivos do desaparecimento já que não há histórico de brigas recentes envolvendo a vítima.

A perícia e funerária foi acionada e o caso será investigado pela Polícia Civil. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.

Relembre o caso

Luis Gustavo desapareceu na tarde de quarta-feira, 3, após ser visto nas proximidades de uma horta entre o Jardim Luiza e o Jardim Pinheiros — área com mata fechada e um córrego. Sem celular e sem deixar pistas, sua ausência mobilizou familiares e moradores da região.

A família passou os últimos dias procurando por vestígios e registrou um boletim de ocorrência na CPJ (Central de Polícia Judiciária). O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou as buscas oficialmente neste sábado, quando localizou o corpo.

