As buscas pelo pedreiro Luis Gustavo Morais, de 44 anos, chegaram a um desfecho triste neste sábado, 6. O Corpo de Bombeiros localizou o corpo do trabalhador no leito do córrego que divide os bairros Jardim Luiza e Jardim Pinheiros, na região Norte de Franca.
Luis estava desaparecido desde a última quarta-feira, 3. Equipes da corporação haviam iniciado oficialmente as buscas na sexta-feira, 5, percorrendo a mata. Durante a varredura neste sábado pelo curso d’água, os bombeiros encontraram o corpo no interior do córrego com o apoio de um drone.
O irmão da vítima, Luis Fernando, que acompanhou o trabalho da corporação desde o início da tarde, relatou anteriormente que o pedreiro havia saído de casa vestindo bermuda azul, blusa verde listrada e chapéu. A última imagem registrada mostrava Luis entrando na mata empurrando uma cariola.
Luis era divorciado e deixa uma filha. Ele morava com os pais. O homem tinha problemas com o uso de bebida alcoólica, mas nunca tinha desaparecido.
O irmão disse também que não entende os motivos do desaparecimento já que não há histórico de brigas recentes envolvendo a vítima.
A perícia e funerária foi acionada e o caso será investigado pela Polícia Civil. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.
Relembre o caso
Luis Gustavo desapareceu na tarde de quarta-feira, 3, após ser visto nas proximidades de uma horta entre o Jardim Luiza e o Jardim Pinheiros — área com mata fechada e um córrego. Sem celular e sem deixar pistas, sua ausência mobilizou familiares e moradores da região.
A família passou os últimos dias procurando por vestígios e registrou um boletim de ocorrência na CPJ (Central de Polícia Judiciária). O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou as buscas oficialmente neste sábado, quando localizou o corpo.
