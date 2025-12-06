As buscas pelo pedreiro Luis Gustavo Morais, de 44 anos, chegaram a um desfecho triste neste sábado, 6. O Corpo de Bombeiros localizou o corpo do trabalhador no leito do córrego que divide os bairros Jardim Luiza e Jardim Pinheiros, na região Norte de Franca.

Luis estava desaparecido desde a última quarta-feira, 3. Equipes da corporação haviam iniciado oficialmente as buscas na sexta-feira, 5, percorrendo a mata. Durante a varredura neste sábado pelo curso d’água, os bombeiros encontraram o corpo no interior do córrego com o apoio de um drone.



O irmão da vítima, Luis Fernando, que acompanhou o trabalho da corporação desde o início da tarde, relatou anteriormente que o pedreiro havia saído de casa vestindo bermuda azul, blusa verde listrada e chapéu. A última imagem registrada mostrava Luis entrando na mata empurrando uma cariola.