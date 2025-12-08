A ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) deu início à tradicional campanha Adote um Sonho, que todos os anos mobiliza a comunidade para transformar pedidos de Natal em gestos concretos de solidariedade. As primeiras cartas já chegaram e aguardam por apadrinhamento, revelando histórias de quem enfrenta dificuldades, mas que ainda acredita na força da esperança.

Entre os relatos que chegam à entidade, estão desejos simples, mas carregados de urgência. Uma idosa que, há oito anos, depende de um andador para se locomover e ainda não conseguiu se aposentar, pede uma cesta básica para conseguir passar os próximos dias com menos sofrimento. “Peço esta cesta básica para passar uns dias melhores neste fim de ano”, escreveu.

Também há crianças que sonham com itens básicos para o novo ano escolar, como o menino de 13 anos que pediu um kit completo para estudar. Uma pequena de 10 anos deseja uma cesta de gostosuras com frutas e alimentos simples, enquanto outra criança de 7 anos sonha com uma bicicleta, mas faz questão de dizer que ficará feliz com o que o padrinho sentir no coração.



Foto: Lucas Monteiro/ACIF

Outros pedidos também refletem o cenário enfrentado por muitas famílias de Franca. Uma senhora de 67 anos, que deixou o trabalho para cuidar do filho doente, pede uma cesta básica para garantir o mínimo necessário em casa. Entre as correspondências, há ainda quem peça carne, leite, um par de chinelos, mochila escolar ou alimentos para compor a ceia.

Um dos pedidos mais tocantes vem de uma mulher de 51 anos que cuida sozinha dos três netos. Para o menino de 5 anos, ela sonha com uma bicicleta; para a neta de 8, uma cesta de chocolates e uma mochila escolar; e para a mais nova, itens simples como leite, danone, refrigerante e um frango para a ceia de Natal.

Para o presidente da ACIF, Fernando Rached Jorge, cada carta é um lembrete da realidade de muitas famílias e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de mudança. “Quando lemos esses pedidos, percebemos que pequenos gestos podem transformar um Natal inteiro. A adesão da população é essencial para que possamos alcançar quem mais precisa”, afirma. “Nossa missão é mobilizar a cidade e incentivar cada pessoa a se tornar parte dessa corrente do bem.”

As cartas continuam chegando à sede da ACIF, localizada na Rua Monsenhor Rosa, 1940, no Centro. Elas podem ser adotadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.