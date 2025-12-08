Moradores denunciaram um disparo de arma de fogo feito em plena via pública. A ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens envolvidos no caso na tarde deste domingo, 7, e terminou com movimentação policial na rua Capitão Antônio Joaquim, em Jeriquara.

Segundo o boletim de ocorrência, populares informaram que um indivíduo havia saído de uma residência, aproximado-se de um Volkswagen Up, retirado uma arma do carro, efetuado um disparo para o alto e retornado logo em seguida para dentro da casa.

A equipe policial se deslocou imediatamente e, ao chegar, encontrou um estojo de munição calibre 9 mm deflagrado na porta do imóvel.