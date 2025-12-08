Moradores denunciaram um disparo de arma de fogo feito em plena via pública. A ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens envolvidos no caso na tarde deste domingo, 7, e terminou com movimentação policial na rua Capitão Antônio Joaquim, em Jeriquara.
Segundo o boletim de ocorrência, populares informaram que um indivíduo havia saído de uma residência, aproximado-se de um Volkswagen Up, retirado uma arma do carro, efetuado um disparo para o alto e retornado logo em seguida para dentro da casa.
A equipe policial se deslocou imediatamente e, ao chegar, encontrou um estojo de munição calibre 9 mm deflagrado na porta do imóvel.
Os PMs chamaram pelos moradores e foram atendidos pelo operador de 22 anos e pelo autônomo de 37 anos. Ambos foram submetidos a busca pessoal, mas nada ilícito foi encontrado naquele momento.
Questionado sobre o disparo, o jovem de 22 anos confessou ter pegado a arma escondida, que pertencia ao amigo, e ter realizado o tiro "por diversão". A arma havia sido escondida dentro da casa logo após o disparo.
O autônomo afirmou ser CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), porém não apresentou documentos, tampouco guia de tráfego. Ainda segundo a polícia, ele reside em Sales Oliveira e não poderia circular com arma sem autorização.
Os homens indicaram o local onde a arma estava guardada. A polícia apreendeu uma pistola Taurus PT92, sem munições no carregador.
Durante as buscas no Volkswagen Up, a PM encontrou cinco munições intactas de calibre 9 mm, o que reforça a irregularidade da situação.
Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao jovem por disparo de arma de fogo em via pública e porte ilegal, e ao autônomo, por porte ilegal de arma de fogo.
A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. A autoridade policial confirmou a prisão dos dois. Ambos foram encaminhados para a Cadeia de Franca, onde permanecerão à disposição da Justiça.
