Um grave acidente na avenida São Vicente, em Franca, deixou um veículo com a traseira completamente destruída após uma forte batida registrada durante a madrugada desta segunda-feira, 8. Estilhaços e peças do automóvel ficaram espalhados pela via, chamando a atenção de moradores e motoristas que passaram pelo local.

Segundo o aposentado Reinaldo Felício Filho, que testemunhou a situação, o Peugeot atingido estava abandonado no mesmo trecho há pelo menos três meses. O carro já era motivo de preocupação entre os moradores da região, que temiam exatamente esse tipo de acidente.

Durante a madrugada, um segundo veículo, que seguia pela avenida em alta velocidade, bateu violentamente contra o Peugeot parado. O impacto destruiu toda a parte traseira do carro abandonado.