Um grave acidente na avenida São Vicente, em Franca, deixou um veículo com a traseira completamente destruída após uma forte batida registrada durante a madrugada desta segunda-feira, 8. Estilhaços e peças do automóvel ficaram espalhados pela via, chamando a atenção de moradores e motoristas que passaram pelo local.
Segundo o aposentado Reinaldo Felício Filho, que testemunhou a situação, o Peugeot atingido estava abandonado no mesmo trecho há pelo menos três meses. O carro já era motivo de preocupação entre os moradores da região, que temiam exatamente esse tipo de acidente.
Durante a madrugada, um segundo veículo, que seguia pela avenida em alta velocidade, bateu violentamente contra o Peugeot parado. O impacto destruiu toda a parte traseira do carro abandonado.
Ainda de acordo com informações colhidas no local, o motorista que provocou a batida fugiu e deixou a cena do acidente. O veículo que ele conduzia foi posteriormente removido do trecho. Já o Peugeot continua abandonado na avenida, aumentando os riscos para quem trafega pela região.
Moradores afirmam que muitos motoristas ignoram a sinalização e passam em alta velocidade pela avenida São Vicente, o que aumenta as chances de acidentes graves — principalmente durante a noite e a madrugada, quando o fluxo é menor.
Diante do ocorrido, moradores pedem que as autoridades realizem um estudo técnico na avenida, avaliem melhorias na sinalização e providenciem a retirada imediata do carro abandonado, que continua representando risco a todos os condutores.
