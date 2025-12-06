As repartições públicas municipais estarão fechadas nesta segunda-feira, 8, em razão do feriado da Padroeira de Franca, Nossa Senhora da Conceição. Os atendimentos retornam normalmente na terça-feira, 9, conforme o horário de funcionamento de cada setor.

Mesmo com a paralisação, os serviços essenciais serão mantidos. Funcionam normalmente os Prontos-Socorros adulto e infantil, as UPAs dos Jardins Aeroporto e Anita, além do Samu. A Guarda Civil Municipal e os Conselhos Tutelares permanecem em regime de plantão. A coleta de lixo também ocorre sem interrupções.

Parques abertos

Os parques municipais estarão abertos ao público durante o feriado. O Fernando Costa, Complexo Poliesportivo, Caxambu e Parque dos Trabalhadores funcionam das 6h às 20h. Já o Jardim Zoobotânico recebe visitantes das 7h30 às 16h30.