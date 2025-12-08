Veja o obituário desta segunda-feira, 8, em Franca:
Nome: Joaquina das Graças Borges de Godói
- Idade: Não informada
- Funerária: Nova Franca
- Velório: Cemitério Santo Agostinho
- Sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto: Às 13h
Nome: Benedito Vivente Ferreira
- Idade: 73 anos
- Funerária: Francana
- Velório: São Vicente, sala 10
- Sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
- Horário previsto: Às 16h
Nome: Sebastião Figueiredo da Silva
- Idade: 61 anos
- Funerária: Francana
- Velório: São José da Bela Vista
- Sepultamento: Cemitério Municipal de São José da Bela Vista
- Horário previsto: Às 16h
