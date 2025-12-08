08 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
LUTO

Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Memorial Jardim das Oliveiras
Memorial Jardim das Oliveiras, em Franca
Memorial Jardim das Oliveiras, em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 8, em Franca:

Nome: Joaquina das Graças Borges de Godói

  • Idade: Não informada 
  • Funerária: Nova Franca
  • Velório: Cemitério Santo Agostinho 
  • Sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
  • Horário previsto: Às 13h

Nome: Benedito Vivente Ferreira

  • Idade: 73 anos
  • Funerária: Francana
  • Velório: São Vicente, sala 10
  • Sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras 
  • Horário previsto: Às 16h

Nome: Sebastião Figueiredo da Silva

  • Idade: 61 anos 
  • Funerária: Francana 
  • Velório: São José da Bela Vista 
  • Sepultamento: Cemitério Municipal de São José da Bela Vista 
  • Horário previsto: Às 16h

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários