A dupla sertaneja francana Nathan & Eduardo lançou no sábado, 6, a nova música de trabalho, “Rabisco”, que já está nas plataformas digitais com videoclipe. A canção foi escolhida como a aposta da dupla para ampliar a divulgação do trabalho ao longo de 2026.

Com seis anos de estrada, Nathan & Eduardo têm se consolidado no cenário sertanejo regional, acumulando apresentações em bares, festas e eventos de Franca e cidades vizinhas.

"Essa música tem a letra mais bonita do DVD que gravamos. É a que a gente mais acredita, que nós gostamos mais e deixamos para lançar por último. Acredito que vai ser a divisora de águas na nossa carreira", afirmou Nathan, primeira voz da dupla.

A canção e sua mensagem