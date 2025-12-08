A dupla sertaneja francana Nathan & Eduardo lançou no sábado, 6, a nova música de trabalho, “Rabisco”, que já está nas plataformas digitais com videoclipe. A canção foi escolhida como a aposta da dupla para ampliar a divulgação do trabalho ao longo de 2026.
Com seis anos de estrada, Nathan & Eduardo têm se consolidado no cenário sertanejo regional, acumulando apresentações em bares, festas e eventos de Franca e cidades vizinhas.
"Essa música tem a letra mais bonita do DVD que gravamos. É a que a gente mais acredita, que nós gostamos mais e deixamos para lançar por último. Acredito que vai ser a divisora de águas na nossa carreira", afirmou Nathan, primeira voz da dupla.
A canção e sua mensagem
Composição de Tom Baratella, Kenyo Alves e Davi Matheus, "Rabisco" fala sobre o fim de um relacionamento marcado pela decepção e pela quebra de confiança. A letra usa metáforas fortes, como comparar a confiança a um lápis que vai diminuindo a cada vez que a ponta é quebrada, para retratar a dificuldade de apagar alguém da memória quando há feridas mal cicatrizadas.
A música aborda a dor de encerrar uma relação, a tentativa de seguir em frente sem mágoas e a luta interna para não voltar atrás. Mesmo com o personagem da música afirmando que está "terminando de boa", ele reconhece que sempre sobra um rabisco, uma marca que insiste em permanecer.
É uma letra que mistura frustração, amadurecimento e um pedido silencioso para que o outro evolua, para não repetir erros no futuro.
"Rabisco" já está disponível em todas as plataformas digitais e o videoclipe foi publicado no YouTube.
A dupla, empresariada por Mauro César, conhecido como Cesinha, também planeja a gravação de um novo projeto audiovisual para o próximo ano e espera que a nova faixa lançada neste sábado abra portas para projetos maiores em 2026.
