08 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
SERTANEJO

Dupla de Franca aposta em nova música para abrir portas em 2026

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Hevertom Talles/GCN
Dupla sertaneja Nathan & Eduardo
Dupla sertaneja Nathan & Eduardo

A dupla sertaneja francana Nathan & Eduardo lançou no sábado, 6, a nova música de trabalho, “Rabisco”, que já está nas plataformas digitais com videoclipe. A canção foi escolhida como a aposta da dupla para ampliar a divulgação do trabalho ao longo de 2026.

Com seis anos de estrada, Nathan & Eduardo têm se consolidado no cenário sertanejo regional, acumulando apresentações em bares, festas e eventos de Franca e cidades vizinhas.

"Essa música tem a letra mais bonita do DVD que gravamos. É a que a gente mais acredita, que nós gostamos mais e deixamos para lançar por último. Acredito que vai ser a divisora de águas na nossa carreira", afirmou Nathan, primeira voz da dupla.

A canção e sua mensagem

Composição de Tom Baratella, Kenyo Alves e Davi Matheus, "Rabisco" fala sobre o fim de um relacionamento marcado pela decepção e pela quebra de confiança. A letra usa metáforas fortes, como comparar a confiança a um lápis que vai diminuindo a cada vez que a ponta é quebrada, para retratar a dificuldade de apagar alguém da memória quando há feridas mal cicatrizadas.

A música aborda a dor de encerrar uma relação, a tentativa de seguir em frente sem mágoas e a luta interna para não voltar atrás. Mesmo com o personagem da música afirmando que está "terminando de boa", ele reconhece que sempre sobra um rabisco, uma marca que insiste em permanecer.

É uma letra que mistura frustração, amadurecimento e um pedido silencioso para que o outro evolua, para não repetir erros no futuro.

"Rabisco" já está disponível em todas as plataformas digitais e o videoclipe foi publicado no YouTube.

A dupla, empresariada por Mauro César, conhecido como Cesinha, também planeja a gravação de um novo projeto audiovisual para o próximo ano e espera que a nova faixa lançada neste sábado abra portas para projetos maiores em 2026.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários