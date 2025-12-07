Com 6.648 votos, Túlio de Mattos Figueiredo (Podemos), 59 anos, médico e ex-vereador de Guará, venceu a eleição suplementar realizada neste domingo, 7, e será o novo prefeito do município.
Seu adversário, Filipe Furtado da Rocha (Republicanos), 36 anos, presidente da Câmara e atual prefeito interino, obteve 3.384 votos.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, em atualização divulgada às 18h31, todas as urnas já haviam sido contabilizadas.
A diplomação do prefeito e do vice eleitos neste domingo está prevista até 9 de janeiro de 2026.
A nova eleição foi convocada após a cassação da candidatura do então prefeito reeleito em 2024, Vinícius Magno Filgueira (PSD), conhecido como Vinícius Engenheiro. Ele teve o pedido de candidatura impugnado por ser considerado inelegível para a prefeitura em razão do parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição Federal, que proíbe a reeleição por mais de um período subsequente para cargos do Executivo. Vinícius foi eleito vice-prefeito em 2016, exerceu o cargo de prefeito em diversas ocasiões entre 2017 e 2020, inclusive nos seis meses anteriores às Eleições 2020. Logo após, foi eleito para o cargo no período de 2021 a 2024.
