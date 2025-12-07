Com 6.648 votos, Túlio de Mattos Figueiredo (Podemos), 59 anos, médico e ex-vereador de Guará, venceu a eleição suplementar realizada neste domingo, 7, e será o novo prefeito do município.

Seu adversário, Filipe Furtado da Rocha (Republicanos), 36 anos, presidente da Câmara e atual prefeito interino, obteve 3.384 votos.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, em atualização divulgada às 18h31, todas as urnas já haviam sido contabilizadas.