A Polícia Militar recuperou na noite deste sábado, 6, uma caminhonete D-20 que havia sido furtada de um empresário no bairro Santa Rita, em Franca.

Segundo informações apuradas com a polícia, os suspeitos arrombaram o cadeado do portão de estacionamento e fugiram levando a caminhonete.

Durante patrulhamento ostensivo pelo bairro, policiais militares avistaram dois indivíduos empurrando o veículo em atitude suspeita próximo do local. Ao perceberem a aproximação da viatura, os homens abandonaram a caminhonete e fugiram correndo.