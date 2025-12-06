A comunidade católica da região de Franca e do Sul de Minas Gerais recebeu com tristeza a notícia do falecimento do Padre Júlio César Agripiano, aos 38 anos. O sacerdote, muito querido pelos fiéis, teve uma trajetória marcante em cidades próximas,".
O Sacerdote foi vítima de infarto. Ele foi encontrado desacordado na casa paroquial após não chegar pra celebrar missa. Agentes do Samu tentaram reanimar o padre, ele não resistiu.
Padre Júlio teve uma passagem importante pela cidade de Cássia (MG). Ele atuou como pároco no antigo Santuário de Santa Rita de Cássia, onde tomou posse no dia 18 de janeiro de 2021.
Transferência e missão
Sua missão em Cássia seguiu até o início de 2022. No dia 26 de fevereiro de 2022, o padre foi transferido para a cidade de Carmo do Rio Claro, onde assumiu novos desafios pastorais e continuou seu trabalho de evangelização junto à comunidade local.
A Diocese e as paróquias por onde passou manifestaram solidariedade aos familiares, amigos e a todo o clero, destacando o zelo apostólico com que o Padre conduziu sua vocação sacerdotal.
Velório e sepultamento
As cerimônias de despedida acontecem nesta quarta-feira, reunindo a comunidade para as últimas homenagens:
- Local do Velório: Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Rio Claro.
- Missa de corpo presente: Ocorrerá das 6h até as 11h.
- Sepultamento: O cortejo sairá logo após a missa para o sepultamento no Cemitério Municipal de Guaxupé.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.