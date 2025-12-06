A comunidade católica da região de Franca e do Sul de Minas Gerais recebeu com tristeza a notícia do falecimento do Padre Júlio César Agripiano, aos 38 anos. O sacerdote, muito querido pelos fiéis, teve uma trajetória marcante em cidades próximas,".

O Sacerdote foi vítima de infarto. Ele foi encontrado desacordado na casa paroquial após não chegar pra celebrar missa. Agentes do Samu tentaram reanimar o padre, ele não resistiu.

Padre Júlio teve uma passagem importante pela cidade de Cássia (MG). Ele atuou como pároco no antigo Santuário de Santa Rita de Cássia, onde tomou posse no dia 18 de janeiro de 2021.