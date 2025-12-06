06 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
LUTO

Morre idoso de 76 anos atropelado na Cândido Portinari

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Funerária Francana
Luís Roberto de Oliveira, 76 anos, faleceu na noite desta sexta-feira, 5
Luís Roberto de Oliveira, 76 anos, faleceu na noite desta sexta-feira, 5

Após três dias internado em estado grave na Santa Casa de Franca, Luís Roberto de Oliveira, de 76 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu na noite desta sexta-feira, 5 de dezembro.

A vítima havia sido atropelada na última terça-feira, 2 de dezembro, em um trecho movimentado da rodovia, sentido Cristais Paulista. O acidente chamou a atenção pela trágica proximidade com um dispositivo de segurança: o impacto ocorreu a menos de 10 metros de uma passarela para pedestres.

Relembre o caso

O atropelamento aconteceu sob fortes chuvas. Segundo o relato da condutora do veículo envolvido, chovia muito na terça-feira, 2, o que prejudicava a visibilidade na pista.

A motorista informou às autoridades que o idoso tentou atravessar a via de forma repentina. Sem tempo hábil para frear ou desviar, o veículo acabou atingindo a vítima, que foi arremessada para o canteiro central. A condutora parou imediatamente para prestar socorro.

Luís Roberto foi socorrido por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já desacordado, com traumatismo craniano grave e múltiplas fraturas. Ele foi levado às pressas para a Santa Casa, onde permaneceu sob cuidados intensivos até a noite de ontem, quando o óbito foi confirmado.

Sepultamento

Luís Roberto de Oliveira será sepultado nesse sábado, 6, em Franca:

  •  Velório: São Vicente (Sala 10)
  •  Sepultamento: Cemitério da Saudade
  •  Horário: Previsto para as 16h deste sábado

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários