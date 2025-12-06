Após três dias internado em estado grave na Santa Casa de Franca, Luís Roberto de Oliveira, de 76 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu na noite desta sexta-feira, 5 de dezembro.

A vítima havia sido atropelada na última terça-feira, 2 de dezembro, em um trecho movimentado da rodovia, sentido Cristais Paulista. O acidente chamou a atenção pela trágica proximidade com um dispositivo de segurança: o impacto ocorreu a menos de 10 metros de uma passarela para pedestres.

Relembre o caso

O atropelamento aconteceu sob fortes chuvas. Segundo o relato da condutora do veículo envolvido, chovia muito na terça-feira, 2, o que prejudicava a visibilidade na pista.