Após três dias internado em estado grave na Santa Casa de Franca, Luís Roberto de Oliveira, de 76 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu na noite desta sexta-feira, 5 de dezembro.
A vítima havia sido atropelada na última terça-feira, 2 de dezembro, em um trecho movimentado da rodovia, sentido Cristais Paulista. O acidente chamou a atenção pela trágica proximidade com um dispositivo de segurança: o impacto ocorreu a menos de 10 metros de uma passarela para pedestres.
Relembre o caso
O atropelamento aconteceu sob fortes chuvas. Segundo o relato da condutora do veículo envolvido, chovia muito na terça-feira, 2, o que prejudicava a visibilidade na pista.
A motorista informou às autoridades que o idoso tentou atravessar a via de forma repentina. Sem tempo hábil para frear ou desviar, o veículo acabou atingindo a vítima, que foi arremessada para o canteiro central. A condutora parou imediatamente para prestar socorro.
Luís Roberto foi socorrido por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já desacordado, com traumatismo craniano grave e múltiplas fraturas. Ele foi levado às pressas para a Santa Casa, onde permaneceu sob cuidados intensivos até a noite de ontem, quando o óbito foi confirmado.
Sepultamento
Luís Roberto de Oliveira será sepultado nesse sábado, 6, em Franca:
- Velório: São Vicente (Sala 10)
- Sepultamento: Cemitério da Saudade
- Horário: Previsto para as 16h deste sábado
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.