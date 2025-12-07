Galeria Magalu
Mais um projeto inovador do Magalu será entregue ao público no dia 9 de dezembro: a Galeria Magalu, a megaloja do grupo, localizada no coração de São Paulo. Com cinco grandes marcas em um único lugar, Magalu, Época, Estante Virtual, Kabum! e Netshoes, o espaço apresenta uma arquitetura impecável, moderna e aconchegante, que conecta tradição e inovação. No dia 8 de dezembro, Luiza Helena Trajano, Frederico Trajano, Fabrício Garcia e toda a diretoria do Magalu receberão autoridades, amigos e a imprensa para uma experiência única. No dia seguinte, a Galeria Magalu abrirá suas portas ao público, na Avenida Paulista, 2073. Com certeza, será mais um sucesso com a assinatura Magalu.
Luxo
Foi um verdadeiro luxo o final de semana em que os proprietários do Buffet Leonardo Aguiar receberam amigos queridos (e eu, felizmente, faço parte desse grupo) para momentos de alegria e para degustar o impecável cardápio de Natal que lançaram. Os anfitriões, Wellington Araújo e o chef Léo Aguiar, nos brindaram com pratos especiais, como salada de tangerina com camarões e queijo brie com lagosta ao molho de champanhe, entre outras delícias. Sua seleção exclusiva de clientes já está aproveitando as encomendas, e se eu morasse em Ribeirão Preto, não perderia essa oportunidade por nada. Agradeço pela calorosa recepção e desejo ainda mais sucesso!
Destaque
Sempre presentes nos principais eventos sociais e filantrópicos de Franca, a presidente da OAB Franca, Luiza Gouvea, foi uma das minhas patronesses na comemoração dos 50 anos da Noite EP, representando a entidade e a força da mulher. Em 90 anos da OAB Franca, ela se destaca como a primeira mulher a ocupar a presidência. Na foto, Luiza está acompanhada da talentosa advogada Priscila Martori, que desempenha um papel marcante na diretoria e é uma das minhas grandes homenageadas da EP 2025. Aproveito para parabenizar a OAB Franca pela importante campanha de doação de sangue realizada em novembro, em prol do Hemocentro da cidade. Parabéns!
Nazir
A Orquestra Sinfônica de Franca está de volta, sob a batuta do maestro Nazir Bittar, para apresentações especiais de Natal em Franca e região. As apresentações já começaram e abrangerão um total de 10 cidades. A deputada estadual Delegada Graciela foi a responsável por viabilizar esses eventos, repassando R$ 300 mil enviados pela Secretaria Estadual de Cultura. Em Franca, o espetáculo ocorrerá no dia 21 de dezembro, na Catedral Nossa Senhora da Conceição, às 20h. Parabéns, Delegada Graciela, por resgatar a nossa cultura musical! Viva a nossa Orquestra Sinfônica de Franca!
Ana Rita
Ana Rita Gomes, assessora e consultora empresarial e fundadora da AR Gomes - Gestão de Negócios, é uma profissional comprometida e sempre em busca de inovação para seus clientes. Reconhecida por sua competência, determinação e carisma, Ana está deixando sua marca no setor. No dia 2 de dezembro, ela celebrou mais um ano de vida, e aqui deixo meu abraço carinhoso a essa profissional admirável. Aproveito para relembrar a justa homenagem que recebeu nos 50 anos da Noite EP. Na foto, Ana Rita com o marido, vocalista da banda Malabarizando, Rafa e a anfitriã, Camila Pizzo.
Parabéns
Quem também celebrou nova idade no dia 2 de dezembro foi Isabela Rossato, sócio-diretora do badalado Empório Rossato. A empresária tem se desdobrado à frente da empresa da família e também se dedica à maternidade com a pequena Manu, fruto de sua união com Moisés Souza. Desejo toda a felicidade do mundo à família e aproveito para agradecer pelas delícias que eles me enviaram, incluindo um pouco dos pratos disponíveis para o Natal. Destaque para a magnífica burrata, o salmão com calda de maracujá, o pernil divinamente temperado e assado, e a torta de maçã de sobremesa. As encomendas estão a todo vapor, e sou grata pelo carinho de sempre.
Encontro de gerações
É impossível não destacar o momento emocionante dos 50 anos da Noite EP - Empresários e Personalidades, que foi o encontro de três mulheres incríveis da mesma família homenageadas. Janete França, aniversariante do dia 30 de novembro, recebeu o prêmio de Homenageada de uma Vida do evento. Sua filha, Flávia França, é um destaque na área da educação, e a neta/filha, a médica ginecologista obstetra Marina Barcelos, é uma referência em seu setor. Elas fazem a diferença em nossa cidade e mereceram essa justa homenagem. Esse registro marca a história de um legado: 50 anos de Noite EP reconhecendo três gerações da mesma família. Amei ter vocês comigo!
Tempos
O Coral da Unesp de Franca realiza neste domingo, 7 de dezembro, o concerto "Tempos", uma reflexão musical sobre a passagem do tempo. O evento foi criado para inspirar um olhar sensível sobre o passado, o presente e o futuro. O repertório foi cuidadosamente selecionado para despertar memórias, provocar reflexões e renovar esperanças. O espetáculo acontece no Salão Nobre da Faculdade de Direito de Franca, às 18h30. A entrada é gratuita, e os ingressos devem ser retirados no local com uma hora de antecedência. Imperdível!
Parabéns!
Um abraço especial para a querida benemérita Rosinha Aylon, alma e coração do Berçário Dona Nina, que celebra mais um ano de vida neste 7 de dezembro. Receba meu carinho e os meus melhores votos neste dia tão especial! Na foto, Rosinha e a amiga, empresária, Noedi Freitas.
