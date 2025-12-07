Mais um projeto inovador do Magalu será entregue ao público no dia 9 de dezembro: a Galeria Magalu, a megaloja do grupo, localizada no coração de São Paulo. Com cinco grandes marcas em um único lugar, Magalu, Época, Estante Virtual, Kabum! e Netshoes, o espaço apresenta uma arquitetura impecável, moderna e aconchegante, que conecta tradição e inovação. No dia 8 de dezembro, Luiza Helena Trajano, Frederico Trajano, Fabrício Garcia e toda a diretoria do Magalu receberão autoridades, amigos e a imprensa para uma experiência única. No dia seguinte, a Galeria Magalu abrirá suas portas ao público, na Avenida Paulista, 2073. Com certeza, será mais um sucesso com a assinatura Magalu.

Foi um verdadeiro luxo o final de semana em que os proprietários do Buffet Leonardo Aguiar receberam amigos queridos (e eu, felizmente, faço parte desse grupo) para momentos de alegria e para degustar o impecável cardápio de Natal que lançaram. Os anfitriões, Wellington Araújo e o chef Léo Aguiar, nos brindaram com pratos especiais, como salada de tangerina com camarões e queijo brie com lagosta ao molho de champanhe, entre outras delícias. Sua seleção exclusiva de clientes já está aproveitando as encomendas, e se eu morasse em Ribeirão Preto, não perderia essa oportunidade por nada. Agradeço pela calorosa recepção e desejo ainda mais sucesso!

Destaque

Sempre presentes nos principais eventos sociais e filantrópicos de Franca, a presidente da OAB Franca, Luiza Gouvea, foi uma das minhas patronesses na comemoração dos 50 anos da Noite EP, representando a entidade e a força da mulher. Em 90 anos da OAB Franca, ela se destaca como a primeira mulher a ocupar a presidência. Na foto, Luiza está acompanhada da talentosa advogada Priscila Martori, que desempenha um papel marcante na diretoria e é uma das minhas grandes homenageadas da EP 2025. Aproveito para parabenizar a OAB Franca pela importante campanha de doação de sangue realizada em novembro, em prol do Hemocentro da cidade. Parabéns!

