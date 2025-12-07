07 de dezembro de 2025
Ladrão de bicicleta é preso pela PM em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
Um homem em situação de rua foi preso pela Polícia Militar neste sábado, 6, após furtar uma bicicleta dentro de um supermercado no Jardim Redentor, na região Norte de Franca.

Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram toda a ação. O suspeito chegou ao local em uma bicicleta amarela e permaneceu observando a movimentação, próximo aos carrinhos de compras. Em determinado momento, ele pegou outra bicicleta, que estava presa com cadeado, e deixou o supermercado empurrando o veículo.

A Polícia Militar foi acionada e, durante patrulhamento pela região, conseguiu localizar e deter o indivíduo.

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária, onde o suspeito, que já é conhecido por esse tipo de crime, permaneceu preso à disposição da Justiça. A bicicleta foi devolvida ao proprietário.

