07 de dezembro de 2025
LUTO

Veja o obituário deste domingo em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca
Veja o obituário deste domingo, 7, em Franca:

Nome: Tuneyoshi Onishi 
Idade: Não informado
Local do velório: Nova Franca - sala 04
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Manoel Messias Nunes de Assis    
Idade: Não informado
Local do velório: Nova Franca - sala 03
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Valquiria Braia Taveira
Idade: Não informado
Local do velório: Nova Franca - sala 02
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Elpidio Hypolito de Souza
Idade: Não informado
Local do velório: Nova Franca - sala 01 VIP
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13:30h

Nome: José Celso Pereira
Idade: Não informado
Local do velório: Nova Franca - sala 05
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Antonio Vieira de Carvalho
Idade: Não informado
Local do velório: Nova Franca - sala 01 VIP
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15:30h

Nome: Simão Fernandes
Idade: 68 anos
Local do velório: São Vicente - sala 09
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15:30h

Nome: José Batista de Rezende
Idade: 93 anos
Local do velório: São Vicente - sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: João Batista Cruvinel
Idade: 94 anos
Local do velório: Santo Agostinho - sala 01
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

