Veja o obituário deste domingo, 7, em Franca:

Nome: Tuneyoshi Onishi

Idade: Não informado

Local do velório: Nova Franca - sala 04

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Manoel Messias Nunes de Assis

Idade: Não informado

Local do velório: Nova Franca - sala 03

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 14h