Veja o obituário deste domingo, 7, em Franca:
Nome: Tuneyoshi Onishi
Idade: Não informado
Local do velório: Nova Franca - sala 04
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Manoel Messias Nunes de Assis
Idade: Não informado
Local do velório: Nova Franca - sala 03
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Valquiria Braia Taveira
Idade: Não informado
Local do velório: Nova Franca - sala 02
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Elpidio Hypolito de Souza
Idade: Não informado
Local do velório: Nova Franca - sala 01 VIP
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13:30h
Nome: José Celso Pereira
Idade: Não informado
Local do velório: Nova Franca - sala 05
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Antonio Vieira de Carvalho
Idade: Não informado
Local do velório: Nova Franca - sala 01 VIP
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15:30h
Nome: Simão Fernandes
Idade: 68 anos
Local do velório: São Vicente - sala 09
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15:30h
Nome: José Batista de Rezende
Idade: 93 anos
Local do velório: São Vicente - sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: João Batista Cruvinel
Idade: 94 anos
Local do velório: Santo Agostinho - sala 01
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.