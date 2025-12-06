Emergem também neste balanço outros acréscimos que se tornam essenciais na era digital, onde as interações presenciais tendem a ser limitadas. Grupos de leitura combatem o isolamento e fomentam a criação de laços baseados em um interesse comum. Criam um senso de pertencimento, reunindo pessoas de diferentes origens, idades e profissões. Enfim, ensejam o surgimento de uma tribo unida pelo amor à literatura. Permanecendo nesse mesmo eixo, penso que discutir a vida de personagens, as culturas onde se inserem e as questões levantadas em um enredo, sejam sociais, políticas ou emocionais, permite que os participantes pratiquem a empatia ao tentarem entender visões de mundo diferentes das suas. A alteridade é posta na cena do livro e na do grupo.

Há outros alargamentos. Em grupo, o que a um leitor pode ter escapado, a outro acontece ter ocorrido. Toda leitura interessada leva à revisitação e reavaliação de interpretações iniciais. Por outro lado, articulando uma opinião, defendendo-a, ouvindo e considerando argumentos contrários, leitores aprimoram habilidades de análise, síntese e pensamento lógico. Para comunicar tudo isso, há necessidade de convocar o raciocínio a fim de expressar ideias complexas de forma clara e precisa, durante a conversa. O esforço melhora a fluência verbal e a capacidade de argumentação. Esses são ganhos individuais.

Clubes de leitura são espaços vitais. Transcendem o ato de ler. Transformam a experiência literária em evento que mobiliza o intelecto, promove o compartilhamento, permite conexões diversas. Contribuem ativamente para o desenvolvimento do pensamento crítico, algo que corre riscos na sociedade do imediatismo e do descartável, características deste momento da História. Em país onde ainda se lê pouco, desempenham papel importante na sugestão à leitura que, por natureza ato solitário, se desdobra e se torna plural quando a discussão entre os participantes leva ao desvelamento de múltiplas perspectivas sobre a mesma história, personagens, temas, lugares e espaços.

Fatores externos devem ser considerados quando se faz, como aqui, um elogio a esses clubes, tantos no Brasil e vários em nossa cidade. É bom lembrar que de forma simples, e sem necessidade de custosos aparatos, a não ser um espaço para dispor cadeiras em círculo, o livro, é óbvio, e um mediador preparado, todo grupo do tipo torna-se motivador e guia para adentrar e percorrer caminhos literários. Existe ainda o fator responsabilidade que no quesito ‘terminar um volume a tempo para a reunião’, funciona como incentivo a fim de manter o hábito de leitura de forma consistente. Por fim, se muitos leitores tendem a ler sempre o mesmo gênero ou autor, num clube de leitura são introduzidas novas obras, gêneros e vozes que talvez nunca fossem escolhidos por conta própria e isso é ampliação.

Desde janeiro estou frequentando o Clube de Leitura da Escola de Idiomas “Stop and Learn”, cuja proprietária é a professora Eneida Nalini. Ela participa dos encontros com energia, empenho e vasto repertório pessoal que abrange títulos de autores de diversas nacionalidades. E divide a medição com Matheus Maritan, professor de inglês e apaixonado por literatura. Ele recebe e acolhe, com alegria genuína e competência para a função, os participantes que chegam uma vez por mês para a conversa animada e enriquecedora. Também cabe a ele, nesta época de encerramentos, oferecer a relação de títulos sugeridos para escrutínio da composição da lista dos que serão lidos e avaliados no semestre seguinte. Foi o que aconteceu na sexta, 5 de dezembro, quando elegemos os que leremos no primeiro semestre de 2026: “O Idiota’, (Dostoievsky), ‘Objeto Quase’ ( Saramago), ’A rosa do povo’ (Carlos Drummond de Andrade), ‘Entrevista com o Vampiro’(Anne Rice), ‘Como Tigres na Neve’ (Juhea Kim).

Cheguei a esse Clube levada por minha sobrinha Talita Machiavelli, professora de Português no SESI e no ‘João Marciano’ e também aficionada por literatura. Foi uma das boas coisas que me aconteceram no ano que vai findando. Conheci pessoas incríveis, de profissões diferentes, e muita sensibilidade à palavra literária que nos leva a integrar mundos novos, exercitar a alteridade, buscar um maior entendimento do ser humano complexo, surpreendente, multifacetado. No penúltimo encontro o livro em foco foi “Antes do Baile Verde”, coleção de contos de Lygia Fagundes Telles, escritora premiada em nosso país e no Exterior, falecida em 2022, autora de obra perene onde expõe nuances sombrias da natureza humana sem fazer julgamentos morais.