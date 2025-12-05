Um vídeo divulgado nas redes sociais de um catador da coleta de lixo em Franca chamou atenção para as condições de trabalho enfrentadas diariamente pelos coletores da cidade. Nas imagens gravadas no bairro Parque Vicente Leporace, ele mostra objetos cortantes misturados ao lixo comum, incluindo pedaços de vidro, e critica a falta de cuidado da população na hora de descartar resíduos.

O trabalhador aponta para sacos deixados em rua à beira da rodovia e destaca que, mesmo antes da coleta, já é possível identificar materiais perigosos que oferecem risco aos coletores. “A população que só reclama dos coletores de Franca… É isso aí que os coletores passam: vidro dentro do lixo. Meu, coletor vai pegar lá um lixo também, olha pra você ver, já tem vidro”, diz ele.

A reclamação reforça a importância do descarte correto e consciente, especialmente de itens perfurantes e cortantes, que devem ser embalados de forma segura para evitar acidentes.