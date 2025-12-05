A família do pedreiro Luis Gustavo Morais, de 44 anos, morador do Jardim Luiza, na região norte de Franca, vive momentos de angústia desde a última quarta-feira, 3, quando ele desapareceu sem deixar pistas.

Segundo o irmão Luis Fernando, o pedreiro foi visto pela última vez nas proximidades de uma horta localizada entre os bairros Jardim Luiza e Jardim Pinheiros - área que possui um trecho de mata e um córrego. Desde então, familiares percorrem a região em buscas, mas nenhum vestígio foi encontrado.

“Sem notícias, sem vestígios… está muito complicado”, relatou Luis Fernando.