A família do pedreiro Luis Gustavo Morais, de 44 anos, morador do Jardim Luiza, na região norte de Franca, vive momentos de angústia desde a última quarta-feira, 3, quando ele desapareceu sem deixar pistas.
Segundo o irmão Luis Fernando, o pedreiro foi visto pela última vez nas proximidades de uma horta localizada entre os bairros Jardim Luiza e Jardim Pinheiros - área que possui um trecho de mata e um córrego. Desde então, familiares percorrem a região em buscas, mas nenhum vestígio foi encontrado.
“Sem notícias, sem vestígios… está muito complicado”, relatou Luis Fernando.
A família informou ainda que o pedreiro saiu de casa sem celular, o que dificulta ainda mais o rastreamento, e que esta é a primeira vez que ele desaparece.
Um boletim de ocorrência foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária). O Corpo de Bombeiros foi acionado para avaliar se participará oficialmente das buscas, mas, até o momento, não retornou o contato da equipe de reportagem.
Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar Luis Gustavo deve procurar imediatamente a polícia.
