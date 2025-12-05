O cenário do transporte coletivo em Franca está passando por mudanças importantes. O Programa Emprega Franca anunciou a abertura de 35 vagas imediatas para motoristas de ônibus. As contratações serão feitas pela Itu Transportes e Turismo Ltda, empresa vencedora da licitação que deverá assumir o serviço na cidade a partir de janeiro.

Um dos grandes atrativos desta seleção é a flexibilidade: não é necessário ter experiência anterior na função. O único requisito obrigatório é possuir a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nas categorias D ou E.

A empresa oferece salário compatível, vale-alimentação, cesta básica, plano de saúde e convênios diversos. O processo seletivo envolverá entrevistas e teste prático.

Como se candidatar (Vagas de Motorista)