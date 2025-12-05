O cenário do transporte coletivo em Franca está passando por mudanças importantes. O Programa Emprega Franca anunciou a abertura de 35 vagas imediatas para motoristas de ônibus. As contratações serão feitas pela Itu Transportes e Turismo Ltda, empresa vencedora da licitação que deverá assumir o serviço na cidade a partir de janeiro.
Um dos grandes atrativos desta seleção é a flexibilidade: não é necessário ter experiência anterior na função. O único requisito obrigatório é possuir a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nas categorias D ou E.
A empresa oferece salário compatível, vale-alimentação, cesta básica, plano de saúde e convênios diversos. O processo seletivo envolverá entrevistas e teste prático.
Como se candidatar (Vagas de Motorista)
Os currículos devem ser enviados diretamente para os canais da empresa:
- E-mail:recrutamento@movfranca.com.br
- WhatsApp: (16) 99602-7543
Mudança de gestão e tarifa reduzida
A Itu Transportes, sediada em Itu (SP), venceu o processo licitatório com um contrato estimado em R$ 857,7 milhões. Curiosamente, o sócio administrador da nova empresa é Belarmino da Ascenção Marta Junior, que também é proprietário da Empresa São José, atual operadora que atua em Franca há quase 60 anos.
A transição oficial está prevista para ocorrer em janeiro de 2026. Com a mudança, a Prefeitura garantiu três pilares principais no novo contrato:
- Redução da Tarifa: O valor da passagem cairá dos atuais R$ 5 (em vigor desde 2022) para R$ 4.
- Ampliação da Frota: Mais ônibus, especialmente nos horários de pico.
- Manutenção das gratuidades.
Fiscalização rigorosa
O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) destacou que a Prefeitura fará uma vistoria minuciosa durante a transição. “A gente vai fiscalizar cada um dos ônibus: documentação, idade do veículo, condição de conservação e tudo o mais, garantindo todas as leis aos usuários”, afirmou.
Mais 200 oportunidades no Emprega Franca
Além das vagas no transporte, o Emprega Franca disponibilizou nessa quinta-feira, 4, outras 223 oportunidades em diversos setores. Há vagas para assistente de loja, auxiliar de limpeza, cozinheira, cuidador, garçom, jovem aprendiz e repositor.
Para estas outras funções, o candidato deve ir pessoalmente à sede do programa:
- Local: Rua Prof. Laerte Barbosa Cintra (anexo à Rodoviária).
- Horário: Segunda a sexta, das 8h às 16h.
- Levar: Documentos pessoais e currículo.
Informações: (16) 3706-6590 ou WhatsApp (16) 99601-0848.
