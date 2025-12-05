A Justiça condenou a 29 anos de prisão David Wesley Ferreira, de 25 anos, pelo assassinato de Itamar da Silva Cardoso, de 20 anos, morto em 16 de abril no Jardim Panorama, em Franca. Durante o julgamento, David manteve a versão de que teria agido em legítima defesa, alegando ter sido ameaçado por Itamar dentro do carro onde tudo começou.

O pai da vítima, Ismael Cardoso, afirmou que o filho não era agiota. Segundo ele, Itamar apenas emprestava dinheiro a amigos, quando precisava ajudar alguém conhecido.

O crime aconteceu nas proximidades da casa da vítima e foi parcialmente registrado por câmeras de segurança da região. As imagens mostram dois adolescentes caminhando em direção ao veículo da vítima, um Jeep. Eles param ao lado do carro e entram no veículo junto com Itamar.