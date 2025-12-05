A Justiça condenou a 29 anos de prisão David Wesley Ferreira, de 25 anos, pelo assassinato de Itamar da Silva Cardoso, de 20 anos, morto em 16 de abril no Jardim Panorama, em Franca. Durante o julgamento, David manteve a versão de que teria agido em legítima defesa, alegando ter sido ameaçado por Itamar dentro do carro onde tudo começou.
O pai da vítima, Ismael Cardoso, afirmou que o filho não era agiota. Segundo ele, Itamar apenas emprestava dinheiro a amigos, quando precisava ajudar alguém conhecido.
O crime aconteceu nas proximidades da casa da vítima e foi parcialmente registrado por câmeras de segurança da região. As imagens mostram dois adolescentes caminhando em direção ao veículo da vítima, um Jeep. Eles param ao lado do carro e entram no veículo junto com Itamar.
Logo depois, a gravação mostra a briga começando dentro do automóvel. Em seguida, Itamar sai do carro ensanguentado e já ferido por golpes de arma branca, enquanto os dois agressores continuam desferindo os golpes do lado de fora. O jovem cai na calçada, e os envolvidos entram novamente no Jeep e fogem do local.
De acordo com o boletim de ocorrência, moradores ouviram gritos e acionaram a Polícia Militar. Quando os agentes chegaram, Itamar já estava sem vida, com múltiplos ferimentos de faca espalhados pelo corpo.
O pai da vítima relatou que, além do veículo, os criminosos levaram também o celular de Itamar, um iPhone, e uma quantia em dinheiro que o jovem costumava guardar em um compartimento sob o banco dianteiro. Segundo ele, o valor estaria entre R$ 10 mil e R$ 12 mil.
Durante as buscas, a polícia localizou o Jeep abandonado em uma estrada de terra próxima ao local do crime. O veículo estava sem o dinheiro e sem o celular.
