A Delegacia de Polícia de Cristais Paulista recuperou, nesta sexta-feira, 5, um implemento agrícola do tipo plantadeira, avaliado em R$ 20 mil, que havia sido levado após um golpe aplicado contra um comerciante da cidade.

O equipamento foi recuperado pela equipe comandada pelo delegado Dr. Gabriel Fernando, com apoio do agente Mizael e da escrivã Gabriella.

Segundo o boletim, o comerciante, de 35 anos, procurou a polícia no dia 27 de novembro informando ter sido vítima de estelionato. Ele relatou que vendeu a plantadeira em 10 de outubro, mas recebeu como pagamento um cheque com assinatura falsificada. Após ser retirada da propriedade, a máquina não foi mais localizada.