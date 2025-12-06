A Delegacia de Polícia de Cristais Paulista recuperou, nesta sexta-feira, 5, um implemento agrícola do tipo plantadeira, avaliado em R$ 20 mil, que havia sido levado após um golpe aplicado contra um comerciante da cidade.
O equipamento foi recuperado pela equipe comandada pelo delegado Dr. Gabriel Fernando, com apoio do agente Mizael e da escrivã Gabriella.
Segundo o boletim, o comerciante, de 35 anos, procurou a polícia no dia 27 de novembro informando ter sido vítima de estelionato. Ele relatou que vendeu a plantadeira em 10 de outubro, mas recebeu como pagamento um cheque com assinatura falsificada. Após ser retirada da propriedade, a máquina não foi mais localizada.
As investigações levaram a polícia até o município de Alpinópolis (MG), a cerca de 170 quilômetros de Cristais Paulista. No local, o implemento foi encontrado e restituído ao proprietário nesta sexta-feira.
A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar completamente o autor do estelionato, que teria levado o equipamento da cidade paulista e o revendido em Minas Gerais.
