Uma nova modalidade de estelionato tem preocupado moradores de Franca. Trata-se do "Golpe do Falso Advogado", onde criminosos utilizam dados reais de processos judiciais e fotos de profissionais idôneos para enganar clientes e roubar dinheiro via aplicativos bancários.
Nesta quarta-feira, 4, uma moradora denunciou a tentativa de golpe sofrida pelo esposo. A abordagem dos bandidos impressiona pelo nível de informações que possuem: eles utilizam o número correto do processo, nome completo das partes e até a foto real do advogado da vítima no perfil do WhatsApp.
O modus operandi
Segundo o relato, o golpe começa com uma mensagem informando que a pessoa teve uma "causa ganha" e que um valor precisa ser liberado. Para dar credibilidade, os golpistas afirmam que alguém do fórum ou do Banco Central (Bacen) entrará em contato.
"Nessa ligação, alguém se passando por escrevente, com todas as características, liga e começa a pedir para entrar nos aplicativos de bancos", relatou a esposa da vítima. Durante a chamada, inclusive por vídeo, os criminosos pressionam a vítima a acessar as contas, alegando que o dinheiro cairá em uma hora.
Na verdade, enquanto a vítima acessa o aplicativo, os golpistas tentam realizar empréstimos, usar o cartão de crédito e extrair mais dados pessoais.
Salvos pela biometria
No caso relatado, o prejuízo financeiro só não ocorreu devido às travas de segurança do celular e à cautela da esposa.
"Quando ele ligou de vídeo e pediu para meu esposo entrar na conta, meu esposo colocou a biometria e não digitou a senha. E nos outros bancos, ele insistiu para entrar, porém só eu tenho a senha", explicou a denunciante. Além disso, a conta principal era salário, o que limitou a ação dos bandidos.
A vítima informou que o advogado real do caso já registrou um Boletim de Ocorrência, relatando que 16 tentativas de golpe usando o nome dele foram identificadas. "É um golpe muito bem estruturado, engana pois os bandidos têm todas as nossas informações", alertou a moradora.
Palavra do especialista
O advogado Jorge França, que atua há 15 anos na área, explica que essa prática tem se tornado comum. "Muitos golpistas pegam a foto que o advogado tem no WhatsApp ou redes sociais e, com um número diferente, entram em contato com os clientes solicitando dados ou pagamentos de guias", afirma.
França alerta para o uso de chamadas de vídeo falsas: "Muitas vezes eles dizem que fazem parte da equipe, fazem chamada de vídeo usando até terno, e a pessoa acaba acreditando".
Dicas de segurança do advogado:
- Desconfie de números novos: Se receber contato de um número diferente do habitual do seu advogado, fique alerta.
- Não faça pagamentos ou transferências: Desconfie de pedidos de PIX para "liberar alvarás" ou pagamento de guias via WhatsApp.
- Não compartilhe telas ou códigos: Jamais digite códigos de segurança ou acesse o banco sob orientação de terceiros em chamadas de vídeo.
- Cheque a informação: "Na dúvida, entre em contato com o número que você já tem salvo ou vá diretamente ao escritório do seu advogado", orienta Jorge França.
- Registre B.O.: Caso seja abordado, avise seu advogado e faça um Boletim de Ocorrência para que medidas jurídicas sejam tomadas.
