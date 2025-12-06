Uma nova modalidade de estelionato tem preocupado moradores de Franca. Trata-se do "Golpe do Falso Advogado", onde criminosos utilizam dados reais de processos judiciais e fotos de profissionais idôneos para enganar clientes e roubar dinheiro via aplicativos bancários.

Nesta quarta-feira, 4, uma moradora denunciou a tentativa de golpe sofrida pelo esposo. A abordagem dos bandidos impressiona pelo nível de informações que possuem: eles utilizam o número correto do processo, nome completo das partes e até a foto real do advogado da vítima no perfil do WhatsApp.

O modus operandi

Segundo o relato, o golpe começa com uma mensagem informando que a pessoa teve uma "causa ganha" e que um valor precisa ser liberado. Para dar credibilidade, os golpistas afirmam que alguém do fórum ou do Banco Central (Bacen) entrará em contato.