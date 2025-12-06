Veja o obituário deste sábado, 6, em Franca:
Nome: Antônio Eurípedes da Cunha
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Dair Donizete Moreira
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Antônio Vieira de Carvalho
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15:30
Nome: Delia de Souza Santos
Idade: 100 anos
Local do velório: São Vicente - sala 09
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Luiz Roberto de Oliveira
Idade: 76 anos
Local do velório: São Vicente - sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h
