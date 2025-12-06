06 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
LUTO

Veja o obituário deste sábado em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Memorial Jardim das Oliveiras
Memorial Jardim das Oliveiras, em Franca
Memorial Jardim das Oliveiras, em Franca

Veja o obituário deste sábado, 6, em Franca:

Nome: Antônio Eurípedes da Cunha
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Dair Donizete Moreira
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Antônio Vieira de Carvalho
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15:30

Nome: Delia de Souza Santos
Idade: 100 anos
Local do velório: São Vicente - sala 09
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Luiz Roberto de Oliveira
Idade: 76 anos
Local do velório: São Vicente - sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários