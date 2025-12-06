Veja o obituário deste sábado, 6, em Franca:

Nome: Antônio Eurípedes da Cunha

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Dair Donizete Moreira

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h