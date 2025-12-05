O Sesi Franca Basquete venceu o São José por 104 a 85 na noite desta sexta-feira, 5, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pelo NBB (Novo Basquete Brasil). A partida foi marcada pela estreia de Luis Rodríguez.
O time da casa iniciou a partida dominando e abriu dez pontos de vantagem. Com atuações consistentes do ala-pivô Lucas Dias e do ala-armador Georginho, o Franca fechou o primeiro quarto em 24 a 19.
O Franca manteve o ritmo em quadra e venceu o segundo quarto por 30 a 22, fechando o primeiro tempo em 54 a 41.
O terceiro período foi equilibrado, com o Franca mantendo a boa diferença construída.
A equipe comandada por Helinho Garcia sustentou a vantagem na casa dos dígitos duplos durante toda a partida e garantiu a vitória diante de sua torcida.
Na mesma noite em que Lucas Dias marcou 30 pontos, Georginho anotou 22 e o ala David Jackson contribuiu com 18, o panamenho Luis Rodríguez registrou sete pontos em sua estreia.
