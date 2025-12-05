O Sesi Franca Basquete venceu o São José por 104 a 85 na noite desta sexta-feira, 5, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pelo NBB (Novo Basquete Brasil). A partida foi marcada pela estreia de Luis Rodríguez.

O time da casa iniciou a partida dominando e abriu dez pontos de vantagem. Com atuações consistentes do ala-pivô Lucas Dias e do ala-armador Georginho, o Franca fechou o primeiro quarto em 24 a 19.

O Franca manteve o ritmo em quadra e venceu o segundo quarto por 30 a 22, fechando o primeiro tempo em 54 a 41.