O deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL) recebeu, na noite desta sexta-feira, 5, o título de Cidadão Francano, durante sessão solene realizada na Câmara Municipal de Franca.

O plenário ficou lotado de autoridades, familiares, lideranças de movimentos sociais e representantes de sindicatos, partidos e do Comdecon (Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Franca). Também participaram prefeitos da região, como Aninha Montanher (MDB), de Ribeirão Corrente, além de vereadores de Patrocínio Paulista e membros da Diocese de Franca.

No início de seu discurso, Cortez pediu uma salva de palmas para a mãe, presente na cerimônia, e emocionou o público ao relembrar o pai, que morreu no começo do ano.