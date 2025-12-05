Um motociclista de 25 anos ficou com ferimentos graves no fim da tarde desta sexta-feira, 5, após se envolver em um acidente na avenida Champagnat, no Centro de Franca.
Tanto o motociclista quanto o motorista de um Hyundai HB20 seguiam no sentido bairro–Centro quando, por motivos a serem esclarecidos, a moto bateu na lateral do carro.
Com o impacto, o rapaz foi arremessado para o canteiro central da via.
De acordo com testemunhas, o motociclista usava chinelos no momento do acidente e sofreu ferimentos graves no pé, além de lesões na mão e no joelho. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado à Santa Casa de Franca.
Equipes da Polícia Militar estão no local para controlar o trânsito e sinalizar a pista até a retirada dos veículos e a conclusão da perícia. A dinâmica do acidente ainda será investigada.
