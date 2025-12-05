Um motociclista de 25 anos ficou com ferimentos graves no fim da tarde desta sexta-feira, 5, após se envolver em um acidente na avenida Champagnat, no Centro de Franca.

Tanto o motociclista quanto o motorista de um Hyundai HB20 seguiam no sentido bairro–Centro quando, por motivos a serem esclarecidos, a moto bateu na lateral do carro.

Com o impacto, o rapaz foi arremessado para o canteiro central da via.