GCN - Sampi Franca
ACIDENTE

Motociclista fica gravemente ferido em acidente na av. Champagnat

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
GCN
Vítima sendo socorrida pelo Samu na avenida Champagnat, em Franca
Vítima sendo socorrida pelo Samu na avenida Champagnat, em Franca

Um motociclista de 25 anos ficou com ferimentos graves no fim da tarde desta sexta-feira, 5, após se envolver em um acidente na avenida Champagnat, no Centro de Franca.

Tanto o motociclista quanto o motorista de um Hyundai HB20 seguiam no sentido bairro–Centro quando, por motivos a serem esclarecidos, a moto bateu na lateral do carro.

Com o impacto, o rapaz foi arremessado para o canteiro central da via.

De acordo com testemunhas, o motociclista usava chinelos no momento do acidente e sofreu ferimentos graves no pé, além de lesões na mão e no joelho. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado à Santa Casa de Franca.

Equipes da Polícia Militar estão no local para controlar o trânsito e sinalizar a pista até a retirada dos veículos e a conclusão da perícia. A dinâmica do acidente ainda será investigada.

