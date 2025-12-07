Mensagem de Abertura
“Não roubar, não deixar roubar, colocar na cadeia quem rouba. Eis o primeiro mandamento da moral pública” (Ulysses Guimarães - Relator da Constituição Brasileira de 1988)
Aniversários
Recebendo nosso abraço pelo aniversário neste domingo, 7 de dezembro: Rosinha Aylon, Carlos Rezende e Fabrício Parra Rodrigues... Segunda-feira, 8, Maria de Lourdes Maritan Sanches, Francesca Mussalem e Zilário (Vical)... Na terça, 9, Joel Inácio, Onofre de Paula Trajano, Paulo Fernando D’Elia Gonçalves... Na quarta, 10, Carlos Roberto Goulart... Na quinta, 11, Arlete Pedigoni Cordeiro, Pedro Batista Xavier, Frei Antônio Benedito Stefani e Fausto Gianecchini... Na sexta-feira, 12, Rosa Ester Ferrari... No próximo sábado, 13, Edson Arantes Júnior, Fernanda Soares, Ricardo Salomão (RSTV), Nivaldo Alves (Selaria), Milton Paranhos e Alexandre Mamede. Abraço a todos.
Estilo de vida: Amor ao Próximo
Além da simpatia, esse casal é justamente reconhecido pelo seu trabalho dedicado às causas sociais. O foco é no Berçário e Ambulatório Dona Nina, atendendo a inúmeras crianças carentes e necessitadas de cuidados médicos. Essa creche é mantida com o recurso de alguns eventos e um bazar permanente, recebendo ajuda da comunidade. Neste 7 de dezembro, é aniversário da Rosinha, que tem ao seu lado o marido Leonel, e uma equipe de voluntários, além da oração de toda a população, que reconhece neles os anjos de guarda da entidade. Que Deus os abençoe sempre.
Panificador premiado
Hoje também é dia de cumprimentar esse querido amigo, Carlos Rezende, destacado panificador do Supermercado São Paulo, do Aparecido, onde já foi premiado por seu trabalho. Além disso, Carlão está sempre disposto a colaborar com todas as boas iniciativas da comunidade. Parabéns ao Carlão e o abraço que se estende à Dulce, sua querida companheira, e os filhos, que formam a bonita família.
Dicas Práticas
Ao estirar massas amanteigadas, normalmente elas grudam no rolo. Para que isso não aconteça, basta você colocar entre a massa e o rolo um plástico fino e transparente. E mais: Para aumentar uma calda de açúcar nunca coloque mais açúcar diretamente na calda. Antes, dissolva o açúcar que vai ser adicionado num copo com um pouco de água. E para o preparo de doces caseiros use sempre tachos, pois assim o doce não grudará, que acontece quando você usa panelas de alumínio.
Grande craque e amigo
Vamos antecipando o abraço ao amigo Fausto Cizoto Gianecchini, que está passando esta semana, 11 de dezembro, para uma nova idade. Além de um dos maiores nomes do basquetebol, tendo atuado por Franca, Goiânia e Seleção Brasileira. Ele agora dirige seu Instituto de Assistência ao Esporte, levando o incentivo a crianças e jovens na cidade de Franca, entre outros locais, como sempre é convidado. Nossa amizade vem de longa data. Abraço ao amigo Fausto, esposa Roberta, filhos e netos.
Ele preside a Academia de Letras
Quem aniversaria na quarta-feira desta semana (10) é o dinâmico Carlos Roberto Goulart, apaixonado pelas letras, organizando há poucos dias uma antologia de escritores francanos, homenageando nossa cidade pelos seus 2001 anos de história. Carogo, como é tratado pelos amigos, foi também escolhido para presidir a Academia Francana de Letras. Parabéns pela data e por seu trabalho.
Parabéns, Frei Dito!
Vai daqui nosso abraço ao sacerdote muito querido pelos paroquianos de Nossa Senhora das Graças, Frei Antônio Benedito Stefani, mas que é chamado carinhosamente de Frei Dito, e que aniversaria esta semana. Dos atuais, Frei Dito deve ser o mais antigo da tradicional paróquia da Cidade Nova, em Franca. Parabéns, e que Deus conserve a boa saúde.
Chegando as Bodas de Ouro
O amigo Limercí Augusto Felix está em tempo de comemorações, já que foi seu aniversário ainda sábado, 6 de dezembro, e prepara-se para as Bodas de Ouro logo mais em janeiro. Casado, há quase 50 anos com a Ana Maria Félix, são pais de 4 filhas, a Cristina, Karina, Kátia e Cíntia, que lhes deram 8 netos e um bisneto. Quando chegou de São Paulo, ainda muito jovem, tive o prazer de ter sido um de seus primeiros amigos. Parabéns e um abraço a todos dessa querida família.
Co-piada
No final de um dia de trabalho, o cara chegou em casa cansado, estacionou o seu carro na rua, como de costume, retirou o rádio, outros objetos e deixou um recado no painel, escrito assim:
- Não tem rádio, nem nada de valor. Porta-malas está vazio.
Na manhã seguinte, encontrou o vidro da porta quebrado, e um papel rabiscado assim:
- Não leve a mal, foi só prá conferir...
Arquivo do Tempo
Quem se lembra daqueles dois irmãos, que riam o tempo todo, e contavam piadas pra todo mundo? Quem passava pela antiga relojoaria do Hildo e do seu irmão Alberto, pouco abaixo do café da Praça Barão, não deixava de parar e ouvir a boa do dia com os dois irmãos. Mesmo que a piada não fosse boa, o freguês ria da risada que o próprio Hildo soltava... kkk
Deixaram muita saudade.
Mensagem Final
O jovem Estevão William, grande revelação do futebol, agora como ídolo do Chelsea da Inglaterra, tem também se destacado por sua humildade e a formação religiosa, afirmando: ”Deus é o mais importante na minha vida. Onde quer que eu vá eu falo sobre Ele”.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.