Hoje também é dia de cumprimentar esse querido amigo, Carlos Rezende, destacado panificador do Supermercado São Paulo, do Aparecido, onde já foi premiado por seu trabalho. Além disso, Carlão está sempre disposto a colaborar com todas as boas iniciativas da comunidade. Parabéns ao Carlão e o abraço que se estende à Dulce, sua querida companheira, e os filhos, que formam a bonita família.

Dicas Práticas

Ao estirar massas amanteigadas, normalmente elas grudam no rolo. Para que isso não aconteça, basta você colocar entre a massa e o rolo um plástico fino e transparente. E mais: Para aumentar uma calda de açúcar nunca coloque mais açúcar diretamente na calda. Antes, dissolva o açúcar que vai ser adicionado num copo com um pouco de água. E para o preparo de doces caseiros use sempre tachos, pois assim o doce não grudará, que acontece quando você usa panelas de alumínio.

