O Bazar Chique de Natal será realizado neste sábado, 6, em Franca, com peças selecionadas para presentear e apoiar o trabalho do Berçário Dona Nina. O evento acontece das 8h às 16h.

O bazar reúne produtos especiais, com curadoria voltada ao público que busca variedade e preços acessíveis para as compras de fim de ano. Toda a renda arrecadada será revertida para o Berçário Dona Nina, que mantém atendimento social a crianças da cidade.

A ação será no Salão Paroquial do Santuário Santo Antônio, na rua Prudente de Moraes, 785, no bairro Cidade Nova.