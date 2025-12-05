05 de dezembro de 2025
SOLIDARIEDADE

Bazar em prol do Berçário Dona Nina acontece neste sábado

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Pré-montagem do Bazar de Natal do Berçário Dona Nina
Pré-montagem do Bazar de Natal do Berçário Dona Nina

O Bazar Chique de Natal será realizado neste sábado, 6, em Franca, com peças selecionadas para presentear e apoiar o trabalho do Berçário Dona Nina. O evento acontece das 8h às 16h.

O bazar reúne produtos especiais, com curadoria voltada ao público que busca variedade e preços acessíveis para as compras de fim de ano. Toda a renda arrecadada será revertida para o Berçário Dona Nina, que mantém atendimento social a crianças da cidade.

A ação será no Salão Paroquial do Santuário Santo Antônio, na rua Prudente de Moraes, 785, no bairro Cidade Nova.

A organização reforça que a participação da comunidade contribui diretamente para o atendimento oferecido pela instituição.

O telefone (16) 3720-0512 e o WhatsApp (16) 99965-0391 estão disponíveis para contato.

