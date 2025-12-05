Um motociclista ficou ferido após bater em uma picape na tarde desta sexta-feira, 5, no cruzamento das ruas Nicolau Del Monte e Irmãos Antunes, no Jardim Guanabara, em Franca. A garupa caiu dentro da caçamba do outro veículo.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o condutor da motocicleta não respeitou a sinalização de pare e atingiu a lateral da picape, que seguia pela via preferencial. Com o impacto, os dois ocupantes da moto são arremessados para cima: o motociclista caiu sobre o capô do veículo, enquanto a garupa caiu diretamente dentro da caçamba.

O homem permaneceu caído no asfalto e precisou ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros para um hospital particular da cidade.