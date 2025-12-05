05 de dezembro de 2025
Garupa cai dentro de caçamba de picape após batida em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Câmera de segurança
Momento do acidente entre moto e picape no Jardim Guanabara, em Franca
Momento do acidente entre moto e picape no Jardim Guanabara, em Franca

Um motociclista ficou ferido após bater em uma picape na tarde desta sexta-feira, 5, no cruzamento das ruas Nicolau Del Monte e Irmãos Antunes, no Jardim Guanabara, em Franca. A garupa caiu dentro da caçamba do outro veículo.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o condutor da motocicleta não respeitou a sinalização de pare e atingiu a lateral da picape, que seguia pela via preferencial. Com o impacto, os dois ocupantes da moto são arremessados para cima: o motociclista caiu sobre o capô do veículo, enquanto a garupa caiu diretamente dentro da caçamba.

O homem permaneceu caído no asfalto e precisou ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros para um hospital particular da cidade.

Segundo testemunhas, a mulher, que caiu na caçamba, levantou-se rapidamente e saiu antes da chegada dos socorristas. Moradores relataram que ela estaria indo a um encontro com o motociclista no momento da batida.

Os bombeiros estiveram no local, mas não encontraram a garupa. A Polícia Militar registrou a ocorrência e vai analisar as imagens para entender melhor as circunstâncias do acidente.

