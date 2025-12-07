A Prefeitura de Franca, através da Secretaria de Educação, relançou o edital de licitação para a compra de materiais escolares para o ano letivo de 2026. O valor total de investimento na aquisição dos materiais está estimado em R$ 4,1 milhões.

De acordo com o Edital publicado na sexta-feira, 5, no Diário Oficial do Município, o prazo final para as propostas é até o dia 19 de dezembro, às 9h30, de 2025. A abertura das propostas será no mesmo dia, logo após a expiração do prazo.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) havia suspendido através de medida cautelar o processo licitatório que ocorreria no dia 17 de novembro. A representação questionando alguns pontos do edital foi protocolada pela empresa Maxipapa Comercial Ltda.