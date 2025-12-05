Um homem, ainda não identificado, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros no fim da manhã desta sexta-feira, 5, após subir em uma torre de telefonia, em Jeriquara, na região de Franca. Segundo uma testemunha que estava no local no momento da ação, o homem seria morador de Buritizal e namora uma jovem da cidade onde o caso ocorreu.

O incidente aconteceu por volta das 11h40 e mobilizou equipes de resgate e moradores, que acompanharam a movimentação. O bombeiro escalou a estrutura metálica até o ponto em que o rapaz estava.

Com técnica e segurança, o militar conseguiu estabilizar o homem e iniciou a descida, utilizando cordas e equipamentos específicos. A dupla foi içada lentamente até o solo, onde outros integrantes da corporação aguardavam para concluir o resgate.