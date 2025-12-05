05 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
HERÓIS

Corpo de Bombeiros salva homem que estava em torre na região

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Bombeiro descendo com homem que estava em torre de telefonia em Jeriquara
Bombeiro descendo com homem que estava em torre de telefonia em Jeriquara

Um homem, ainda não identificado, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros no fim da manhã desta sexta-feira, 5, após subir em uma torre de telefonia, em Jeriquara, na região de Franca. Segundo uma testemunha que estava no local no momento da ação, o homem seria morador de Buritizal e namora uma jovem da cidade onde o caso ocorreu.

O incidente aconteceu por volta das 11h40 e mobilizou equipes de resgate e moradores, que acompanharam a movimentação. O bombeiro escalou a estrutura metálica até o ponto em que o rapaz estava.

Com técnica e segurança, o militar conseguiu estabilizar o homem e iniciou a descida, utilizando cordas e equipamentos específicos. A dupla foi içada lentamente até o solo, onde outros integrantes da corporação aguardavam para concluir o resgate.

O homem foi retirado sem ferimentos aparentes e encaminhado para atendimento médico e psicológico. As circunstâncias que o levaram a subir na torre não foram divulgadas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários