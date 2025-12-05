05 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
BRIGA DE TRÂNSITO

Motociclista é ameaçado com facão após ser fechado em rotatória

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Câmera de Segurança
Briga entre motorista e motociclista no trânsito da avenida Chafic Facury, em Franca
Briga entre motorista e motociclista no trânsito da avenida Chafic Facury, em Franca

Um desentendimento no trânsito quase terminou em tragédia no fim da tarde dessa quinta-feira, 4, no Jardim Noêmia, em Franca. Um carro e um motociclista seguiam no mesmo sentido pela avenida Cláudio da Cruz Ribeiro quando, segundo o motociclista de 21 anos, ele foi fechado pelo motorista na rotatória. A partir daí, os dois iniciaram uma discussão ainda em movimento.

Eles seguiram pela avenida São Vicente, sentido Jardim Noêmia, e depois entraram na avenida Chafic Facury. Já próximo a um supermercado, o motorista do carro parou. Poucos metros à frente, o motociclista também estacionou e desceu para tentar conversar.

Nesse momento, o condutor do carro saiu armado com um facão e caminhou em direção ao jovem.

Ele ainda chegou a dar um chute no motociclista, que se afastou imediatamente. Uma mulher que entrava em um veículo estacionado entre os dois se assustou e entrou rapidamente no carro para sair do local, tentando se proteger.

Após a discussão, o motorista retornou ao carro e fugiu. O motociclista permaneceu na via, segurando o capacete, mas sem reagir fisicamente em nenhum momento.

Ele filmou a placa do veículo e procurou a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde registrou um boletim de ocorrência por agressão.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários