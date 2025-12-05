Um desentendimento no trânsito quase terminou em tragédia no fim da tarde dessa quinta-feira, 4, no Jardim Noêmia, em Franca. Um carro e um motociclista seguiam no mesmo sentido pela avenida Cláudio da Cruz Ribeiro quando, segundo o motociclista de 21 anos, ele foi fechado pelo motorista na rotatória. A partir daí, os dois iniciaram uma discussão ainda em movimento.

Eles seguiram pela avenida São Vicente, sentido Jardim Noêmia, e depois entraram na avenida Chafic Facury. Já próximo a um supermercado, o motorista do carro parou. Poucos metros à frente, o motociclista também estacionou e desceu para tentar conversar.

Nesse momento, o condutor do carro saiu armado com um facão e caminhou em direção ao jovem.