A Fundação Espírita Allan Kardec, em Franca, instalará dois elevadores hidráulicos com o objetivo de ampliar a acessibilidade e tornar o atendimento mais inclusivo.

Um dos elevadores será instalado na sede administrativa da Fundação Allan Kardec. O outro atenderá o Projeto Estrelinhas, centro especializado em prevenção e cuidado em saúde mental para crianças e adolescentes.

Segundo a direção do hospital, os equipamentos vão facilitar a locomoção de pacientes com mobilidade reduzida e também agilizar o transporte interno de macas, materiais e equipamentos, garantindo mais segurança e eficiência às equipes de saúde.