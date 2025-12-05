05 de dezembro de 2025
MELHORIAS

Allan Kardec receberá elevadores para ampliar a acessibilidade

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Fundação Espírita Allan Kardec
Fundação Espírita Allan Kardec, em Franca
Fundação Espírita Allan Kardec, em Franca

A Fundação Espírita Allan Kardec, em Franca, instalará dois elevadores hidráulicos com o objetivo de ampliar a acessibilidade e tornar o atendimento mais inclusivo.

Um dos elevadores será instalado na sede administrativa da Fundação Allan Kardec. O outro atenderá o Projeto Estrelinhas, centro especializado em prevenção e cuidado em saúde mental para crianças e adolescentes.

Segundo a direção do hospital, os equipamentos vão facilitar a locomoção de pacientes com mobilidade reduzida e também agilizar o transporte interno de macas, materiais e equipamentos, garantindo mais segurança e eficiência às equipes de saúde.

A melhoria provém de um repasse de R$ 200 mil destinado pela deputada estadual Delegada Graciela (PL). "A Fundação Allan Kardec realiza um trabalho essencial em Franca e é uma honra contribuir para a excelência desse atendimento", afirmou.

O presidente da Fundação, Mário Arias Martinez, reforçou a importância da parceria. "Nosso muito obrigado por mais este gesto de respeito com o trabalho da Fundação e com a comunidade", finalizou.

